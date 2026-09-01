Commençons par une confession qui risque de me faire perdre quelques lecteurs : je n’ai jamais vu le film Orgueil et Préjugés. Oui, je sais. Vous pouvez me huer quelques secondes, je l’ai probablement mérité. Cela ne m’a toutefois pas empêché de me laisser attirer par Orgueil & Préjugés : Un an après, un roman graphique imaginé par Giulia Adragna dans le prolongement de l’œuvre de Jane Austen.

Comme son titre l’indique assez clairement, l’histoire retrouve les personnages un an après les événements du roman original. Elizabeth et Darcy sont désormais mariés, tout comme Jane et Lydia, tandis que Mary et Kitty vivent encore à Longbourn. Mrs Bennet étant toujours Mrs Bennet, elle entend bien continuer à chercher de bons partis pour ses filles célibataires. Une situation qui permet notamment à Mary, personnage habituellement plus discret, de gagner en importance.

Un prolongement tendre et plus moderne

Le récit ne se contente pas de vérifier si Elizabeth et Darcy filent toujours le parfait amour. Il s’intéresse également au devenir des différentes sœurs Bennet, mais aussi à Georgiana et Anne, en accordant davantage de place à celles qui évoluaient autrefois dans l’ombre des héroïnes principales. Chacune avance avec ses aspirations, ses hésitations et son rapport très personnel au mariage.

Giulia Adragna apporte à cet univers une sensibilité résolument contemporaine. La place des femmes, le désir de choisir librement son avenir, la maternité ou encore certaines formes d’amour peu acceptées à l’époque sont abordés avec douceur. Cette modernisation ne cherche pas vraiment la fidélité historique absolue. Elle donne plutôt au récit des préoccupations accessibles au lectorat actuel, quitte à prendre quelques libertés avec son cadre.

L’ensemble reste léger, tendre et ponctué de quelques touches d’humour. Les personnages conservent suffisamment de leurs traits distinctifs pour que les amateurs puissent rapidement retrouver leurs repères, même si certaines évolutions pourront forcément faire débat chez les connaisseurs les plus exigeants de Jane Austen.

Aussi joli que rapidement refermé

Visuellement, le charme opère immédiatement. Les dessins tout en rondeur, les visages très expressifs et les couleurs pastel donnent à l’album une identité douce et romantique. Les costumes et les décors participent pleinement à cette ambiance, même si le style très juvénile des personnages ne plaira peut-être pas à tout le monde. De mon côté, c’est clairement ce travail graphique qui m’a donné envie de parcourir l’ouvrage.

Avec ses 124 pages peu chargées en texte, Orgueil & Préjugés : Un an après se dévore très rapidement. Trop rapidement, même. Le récit lance plusieurs pistes et s’intéresse à de nombreux personnages, sans toujours disposer de l’espace nécessaire pour approfondir leurs trajectoires. La conclusion arrive ainsi de manière assez précipitée et laisse quelques intrigues en suspens, comme si un second tome devait naturellement prendre le relais.

Cette suite demeure donc un joli petit prolongement, agréable et accessible, porté par une direction artistique particulièrement séduisante. Elle devrait surtout parler aux lecteurs heureux de retrouver les sœurs Bennet pour quelques instants supplémentaires. Il ne faut simplement pas en attendre une fresque aussi dense que l’œuvre dont elle s’inspire : le rendez-vous est charmant, mais bien trop court.