Informations et résumé

✍️ Auteur Éric Lathière (Auteur) et Bastien Quignon (Illustrateur) 📖 Nombre de pages 40 📅 Date de parution 13/05/2026 🏢 Éditeur Splash ! (Éditions Jungle) 🪙 Prix 8.95€ Ruby a cinq ans et elle adore les dragons. Son doudou, Flamküche n’en est pas vraiment un…

Mais une nuit, dans ses rêves, il devient un énorme dragon qui éternue du feu.

Entre grottes mystérieuses et rencontres étonnantes, Ruby découvre que le courage et l’imagination peuvent transformer les rêves les plus fous en aventures rassurantes.

Ruby & Flamküche a été lu à des enfants de 4 et 5 ans. Ils ont ri aux onomatopées du langage de personnages. Des illustrations très colorées ajoutent encore au plaisir de lecture de cette aventure.

Les aventures de Ruby et son doudou se transformant en dragon dans ses rêves plairont à beaucoup de jeunes enfants.

Dans mon cas, ils sont peut-être un peu jeunes pour comprendre la petite subtilité « magique » de la fin de l’histoire. Mais, cela n’enlève rien au plaisir d’avoir découvert cette aventure remplie d’humour et de courage.