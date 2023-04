Quoi de plus classe que l’utilisation de termes inconnus pour le commun des mortels ? Si vous souhaitez vous démarquer et faire croire au monde que vous êtes issu de la noblesse, nous pouvons vous donner quelques astuces. Vous aurez seulement besoin d’un ouvrage disponible sur la Fnac, il s’agit du Dico des injures oubliées de Sabine Duhamel.

Ce livre en petit format est une mine d’information concernant les mots oubliés de la langue française. En effet, la langue évolue et laisse derrière elle parfois des mots très drôles et encore bien utiles.

Nous allons ici vous présenter trois mots et leur définition, afin de vous donner un avant-goût de cet ouvrage à absolument avoir dans sa bibliothèque.



« Butor : lourd, rustre, idiot

Le butor était une espèce de héron. C’est d’abord sa façon de marcher, très lente, qui a inspiré la comparaison, avec un paresseux (puisque le butor prenait son temps pour avancer et pouvait rester immobile une journée entière), puis avec un « lourdaud », que sa bêtise empêchait d’aller vite. »

« Chanter la palinodie : retourner sa veste

La palinodie était un texte (généralement un poème) où l’on contredisait ce que l’on avait affirmé auparavant. On disait de quelqu’un qu’il « chantait la palinodie » lorsqu’il se contredisait dans ses paroles ou dans ses actes. »

« Coquillard : escroc

Faux pèlerin, personne malhonnête, voleur. L’une des explications attribue le mot à une bande d’escrocs et de voleurs tristement célèbres pour avoir officié à Dijon au XVe siècle sous le nom de « la coquille ». Une autre version en attribue l’origine au surnom donné aux mendiants que l’on trouvait sur la route menant à Saint-Jacques-de-Compostelle : ils portaient des vêtements ornés de coquilles et se faisaient passer pour des pèlerins, afin de berner les honnêtes gens. »

Ainsi cet ouvrage est très intéressant et fort drôle, bien sûr par soucis de politesse et de pudeur nous n’avons pas partagé d’insulte féminine. Cependant, depuis toujours la femme a été le sujet d’énormément d’insultes, des plus acides aux plus amusantes, dans cet ouvrage nous en avons un grand florilège. N’hésitez donc pas à vous procurer le Dico des injures oubliées aux éditions Librio qui le proposent à seulement 3 €, et sur la Fnac à 2 € 85 si retrait en magasin !