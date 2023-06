Les comédies romantiques (romcom en anglais) sont un genre prolifique du cinéma. Aimées par tous au détour d’un après-midi monotone, ou regardées par curiosité et amour du genre, les comédies romantiques sont souvent prévisibles mais délectables. Voici une liste de cinq romcoms peu connus à découvrir absolument !

Premier rendez-vous (1941)

Synopsis : Depuis son orphelinat, Micheline entretient une correspondance avec un homme en qui elle croit voir son Prince Charmant. Quelle n’est pas sa surprise, lors du premier rendez-vous, de voir arriver un vieux monsieur. Mais celui-ci est-il bien l’auteur des lettres ?

Ce long-métrage réunit deux grands acteurs français, Danielle Darrieux et Louis Jourdan. Leurs personnages sont attachants et touchants, remplis d’humour et de bons sentiments. Le film permet aussi de comprendre une époque, où beaucoup de femmes sont encore forcées d’aller dans un couvent. Les quiproquos s’enchaînent et l’histoire nous attendrit dans sa sincère solidarité.

Vacances Romaines (1953)

Synopsis : Princesse soumise à un étouffant protocole, Ann n’a pas une minute de liberté. En déplacement à Rome, elle fait la rencontre du journaliste Joe Bradley qui la reçoit chez lui sans connaître son statut. Sous le charme du jeune homme, Ann profite enfin d’un moment d’évasion avant que sa condition ne la rattrape.

Ce film est une évasion, tant dans son histoire bien ficelée que dans ses paysages romains à couper le souffle. L’alchimie entre Audrey Hepburn et Gregory Peck est belle à regarder, et les péripéties qui ponctuent le film nous attachent à l’écran.

Time after Time (1979)

Synsopsis : Le meurtre d’une prostituée lance la police aux trousses de Jack l’Éventreur mais ce dernier parvient à les semer. Non loin de là, le professeur Herbert G. Wells donne une réception pour présenter sa dernière invention: une machine à voyager dans le temps. Le meurtrier, plus connu sous le nom de Stevenson profite de l’occasion pour s’enfuir à bord de la machine avant que Wells ne se lance à ses trousses.

Time after time mélange la comédie, la romance et la science-fiction. Certes, les effets spéciaux ne sont pas florissants, mais le tout fonctionne par son histoire aventureuse et par ses personnages émouvants qui ont du mal à se comprendre tant leurs époques sont différentes.

Populaire (2012)

Synopsis : Printemps 1958. Rose Pamphyle, 21 ans, vit avec son père, veuf bourru qui tient le bazar d’un petit village normand. Elle doit épouser le fils du garagiste et est promise au destin d’une femme au foyer docile et appliquée. Mais Rose ne veut pas de cette vie. Elle part pour Lisieux où Louis Echard, 36 ans, patron charismatique d’un cabinet d’assurance, cherche une secrétaire. L’entretien d’embauche est un fiasco. Mais Rose a un don : elle tape à la machine à écrire à une vitesse vertigineuse. La jeune femme réveille malgré elle le sportif ambitieux qui sommeille en Louis… Si elle veut le poste, elle devra participer à des concours de vitesse dactylographique. Qu’importent les sacrifices qu’elle devra faire pour arriver au sommet, il s’improvise entraîneur et décrète qu’il fera d’elle la fille la plus rapide du pays, voire du monde ! Et l’amour du sport ne fait pas forcément bon ménage avec l’amour tout court…

Les costumes, les décors, l’intrigue, les moments de tension, les hauts, les bas ; tout est décrit avec intelligence et précision. Le spectateur ne peut qu’être investi dans cette histoire de compétition, de rapprochements et de doutes.

Pas son genre (2014)

Synopsis : Clément, jeune professeur de philosophie parisien est affecté à Arras pour un an. Loin de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas à quoi occuper son temps libre. C’est alors qu’il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse. Si la vie de Clément est régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer est rythmée par la lecture de romans populaires, de magazines « people » et de soirées karaoké avec ses copines. Cœurs et corps sont libres pour vivre le plus beau des amours mais cela suffira-t-il à renverser les barrières culturelles et sociales ?

Adapté du roman de Philippe Vilain, Pas son genre est une comédie aux thématiques intéressantes. Elle aborde les difficultés de l’amour lorsque les mœurs de deux personnes diffèrent, lorsqu’ils ne viennent pas du même milieu. Clément et Jennifer sont émouvants à leur manière, le premier étant plus intellectuel et la deuxième bien plus instinctive.