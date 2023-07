En été, on peut s’occuper avec un carnet de vacances pour adultes ou bien on peut choisir d’autres types de divertissements… C’est décidé, pendant cette saison plus chaude, vous allez rester à la maison et vous amuser devant l’ordinateur en explorant la thématique des jeux de hasard ? Vous serez alors heureux d’apprendre que certains établissements vous accueilleront en grandes pompes – en vous permettant d’activer des promotions. Bien entendu, si les casinos offrent des cadeaux, c’est parce que cela leur apporte des avantages côté marketing, mais qui a dit que vous ne pourriez pas vous aussi en tirer des bénéfices ? Disons toutefois les choses clairement, tous les opérateurs ne développent pas des politiques de récompenses pensées pour le joueur… Si de nombreux bonus sont disponibles sur le marché, il faut apprendre à les choisir avec soin. Nous allons justement vous expliquer comment procéder par le biais de cet article !

Observez les montants offerts par le casino en ligne

Bien évidemment, l’élément le plus tape à l’œil lorsque l’on trouve un casino en ligne qui offre un bonus, c’est le montant qu’il nous remet. Si vous vous rendez par exemple sur le site d’un guide spécialisé dans l’univers du gaming, vous constaterez que tous les opérateurs ne font pas preuve de la même générosité en termes de somme d’argent offerte.

Certains vont se contenter de quelques centaines d’euros, d’autres vont vous proposer d’activer des milliers d’euros au contraire, via un ou plusieurs dépôts Observer le montant qui vous est offert est donc très important bien entendu, mais vous serez peut-être surpris d’apprendre qu’il ne s’agit pas là de la seule donnée à regarder. Poursuivez votre lecture pour mieux comprendre comment vraiment dénicher un bonus avantageux…

Regardez le pourcentage de boost

S’il est parfois possible de trouver des bonus sans dépôt vous permettant de recevoir une somme cash sur votre compte, ces opérations restent extrêmement rares sur le marché. Le grand classique en matière de bonus de bienvenue, c’est donc le bonus au dépôt. Nous avons vu que regarder le montant qui est ajouté à votre solde est important, mais observer le pourcentage de boost l’est tout autant, voire davantage.

Si un opérateur vous offre un bonus 1 000 €, mais y paramètre un boost de 25 %, vous devrez déposer 4 000 € pour en profiter pleinement… Autant dire que cela complique les choses ! En revanche, un bonus plus raisonnable de 200 € avec un boost de 200 % vous permettrait de déposer 100 € et de voir apparaitre 300 € au total sur votre solde. Voilà qui est déjà plus intéressant !

Découvrez quels sont les cadeaux complémentaires ?

Les sites de gaming n’hésitent pas à agrémenter leurs promotions de bienvenue avec de petits cadeaux – notamment des free spins. Vous pourrez alors faire tourner les rouleaux des machines sans dépenser et encaisser les gains potentiels grâce à ces tours gratuits.

Lisez les T&C pour connaitre les conditions de déblocage

Venons-en à l’un des éléments centraux qui peut transformer un bonus généreux en apparence en fausse bonne idée : les conditions de déblocage. Pour retirer les gains que vous dégagez grâce à un bonus, vous devez remiser l’argent bloqué un certain nombre de fois. Certains casinos en ligne seront plus raisonnables que d’autres et vous demanderont de parier seulement 30 fois les sommes remportées. D’autres pousseront le bouchon très loin et imposeront de miser ce montant 120 fois…

Observez les promotions à venir

Pouvoir profiter d’un beau bonus de bienvenue, c’est super, mais encore faut-il que la maison de jeux virtuelle puisse vous satisfaire sur le long terme. Lorsque vous avez dressé la liste des casinos en ligne aux meilleurs bonus de bienvenue, jetez alors un coup d’œil aux promotions complémentaires pour être sûr de pouvoir être récompensé aussi par la suite !