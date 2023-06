Ça y est, l’été est de retour depuis ce mercredi pour notre plus grand bonheur. Les grandes vacances sont sur le point de pointer le bout de leur nez ! Et pour beaucoup, afin de ne pas avoir le cerveau en bouillie à la rentrée, les cahiers de vacances deviennent de fidèles alliés. Sport, enquêtes, jeux, on a réuni pour vous les meilleurs d’entre eux qui remueront vos méninges à coup sûr !

Le cahier de vacances Science et Vie

Vous êtes féru de sciences et cherchez un moyen d’augmenter vos connaissances sur le domaine, le tout en vous détendant les pieds dans le sable ? Le cahier de vacances pour adultes Sciences et Vie est là pour satisfaire à la fois votre soif de connaissances et votre besoin de relaxation. Ce petit cahier est rempli de jeux liés aux savants, à la biologie, la physique…en bref tout ce qui constitue ce champ d’études si intéressant. Il est au prix de 7,50 euros.

Le cahier de vacances l’Équipe

Si pour certains, l’été rîme avec fin de saison et repos, pour d’autres c’est l’occasion parfaite de sublimer sa culture sportive. Préparez-vous à défier votre connaissance du monde sportif, à résoudre des mots croisés et des quiz passionnants, et à en apprendre davantage sur vos athlètes préférés avec le cahier de vacances l’Équipe. C’est comme avoir votre propre stade de jeux dans le confort de votre jardin ou de votre transat à la plage. Alors, que vous soyez un amateur de football, de tennis, de rugby ou de tout autre sport, découvrez une nouvelle façon passionnante de vivre votre passion sportive pendant les vacances. Vous pourrez vous le procurer à 7,50 euros ! Que les jeux commencent !

Le cahier de vacances Enquêtes et Mystères

Envie de réveiller le Sherlock Holmes qui sommeille en vous ? Le cahier enquêtes et mystères est votre billet pour une escapade pleine de suspense et d’intrigues. Que ce soit pour percer le mystère d’un vol audacieux, résoudre un meurtre mystérieux ou démasquer un imposteur, ce cahier vous promet des heures d’amusement et de stimulation mentale. Alors, enfilez votre chapeau de détective, aiguisez votre sens de l’observation et embarquez pour une aventure énigmatique dont vous serez le héros. Ce cahier de vacances est le passe temps idéal pour les fans de mystères ! Il vous faudra débourser 9,95 euros pour devenir le prochain Hercule Poirot.

Le cahier de vacances Ça m’intéresse

Si les cahiers précédents ne sont pas assez généralistes pour vous, vous pouvez toujours opter pour le cahier de vacances Ça m’intéresse. À défaut de plonger dans une piscine vous pourrez plonger dans un océan de découvertes sur une multitudes de sujets. Parmi eux, on retrouve l’histoire, la science, l’art, la géographie et bien plus encore…Entre quizz, devinettes, anecdotes vous serez servis et votre culture générale s’élargira assurément. Vous pourrez vous procurer ce cahier à partir de 7,50 euros.

Alors, prêts à relever ces défis et faire bouillir vos neurones ?