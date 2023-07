L’été ayant tout juste débuté que nous pensons déjà à nos pauvres cheveux qui auront besoin d’un sacré coup de boost à la rentrée, après de moultes sorties à la plage, sous le cagnard des mois de juillet et d’août qui s’annoncent ensoleillés et chauds ! Les agressions extérieures sont multiples en période estivale entre le soleil omniprésent, le chlore de la piscine, l’eau salée de la mer ou le vent. Il est donc nécessaire de protéger dès maintenant notre chevelure pour ensuite retrouver douceur, brillance et la nutrition nécessaire pour un cheveu regénéré et fortifié ! Les solutions efficaces sont nombreuses et se présentent sous tout type de soin et tout format : shampoing, après-shampoing huile, masque, baume, crème, chantilly en tout genre avec des textures bien diverses même sous format solide ! Ci-dessous une petite sélection à ne pas oublier dans vos valises et dans votre trousse de beauté pour votre rentrée !

La gamme capillaire liquide & solide de la marque BEAUTERRA

Cette gamme se démarque par sa disponibilité en double format, à chacun sa routine made in France et éco-responsable ! Tantôt solide, tantôt liquide, chacun y trouvera son compte selon sa préférence. Si vous êtes plutôt adepte des formats classiques liquides, retrouvez deux choix de shampoings l’un fortifiant et l’autre réparateur ainsi qu’un après-shampoing nourrissant et démêlant. Les conditionnements sont écologiques étant recyclables à 100% et étant composés à 98% de plastique recyclé. Les contenances sont importantes afin de limiter l’usage d’emballage avec 750 ML proposés pour les shampoings et 500 ML pour l’après-shampoing. Le shampoing fortifiant composé à 93% d’origine naturelle s’adapte parfaitement aux cheveux normaux tout comme ceux cassés et abîmés par les nombreuses agressions extérieures. Nutrition et protection assurées pour des cheveux doux et reboostés de volume ! Quant à la version réparatrice constituée à 94% d’origine naturelle, elle est enrichie en provitamines B5 qui épaissit le cheveu et le rend plus fort ! L’après-shampoing enrichi en Panthénol et en huile d’amande douce nourrit et démêle en profondeur. C’est toujours un plus que d’enchaîner shampoing et après-shampoing pour un résultat encore plus probant ! Si vous préférez un format solide, trois shampoings composés à 93% d’origine naturelle et un après-shampoing constitué de 94% d’origine naturelle sont proposés par BEAUTERRA. A chacun sa vertu avec une version parfumée au thé vert pour les cheveux normaux, un modèle dédié aux cheveux gras doté d’un parfum menthe poivrée et zeste de citron et enfin un choix pour les cheveux secs parfumé à l’avoine et au miel. Un format solide optimisé avec un emballage recyclable, sans plastique ! Même l’après-shampoing n’est pas oublié, adapté à tout type de cheveux au doux parfum d’argan. Il démêle, adoucit et sublime le cheveu grâce l’huile d’amande douce !

La gamme capillaire revitalisante coco de la marque KERARGAN

Elle est composée d’une sélection complète comprenant un shampoing au format 500ML , un après-shampoing au format 500ML, un masque capillaire au format 500ML et un sérum au format 100ML. L’huile végétale de coco, principal acteur de cette gamme réparatrice possède de multiples vertus fortifiantes, antipelliculaires, éclatantes & émollientes. Le 100% naturel est au rendez-vous grâce à l’huile de coco et sa composition sans sulfate, sans parabène, sans gluten et sans silicone. Le shampoing pour cheveux secs et abîmés redonne brillance au cheveu tout en le nourrissant et le renforçant grâce aux vitamines K & E incluses ainsi qu’en fers. Quant à l’après-shampoing, il parfait les vertus de l’huile de coco et renforce la barrière protectrice en conservant les nutriments apportés. Un réel plus pour sa routine quotidienne ! Le masque quant à lui apporte une hydratation intense grâce à l’huile de karité. Enfin, le sérum se démarque par son effet booster d’éclat, brillance assurée ! Le doux parfum de coco s’émanant de tous les produits vous bercera tout au long de l’été et à la rentrée avec une note de nostalgie !

La gamme capillaire Pluie de coco d’EVOLUDERM

Comme son nom l’indique, c’est une bonne rincée de coco qui vous attend avec cette gamme 100% made in France qui mêle eau de coco et extraits de thé vert pour hydrater, oxygéner, détoxifier, rafraîchir et revitaliser tout type de cheveu. Une sélection ultra complète comprenant un gel douche, une gelée pour le corps, un shampoing détox, un après-shampoing détox & démêlant et un masque. Une panoplie sensorielle qui ravira à coup sûr tous les amoureux de la noix de coco. De 96% à 99% de composition naturelle, cette sélection est un vrai booster de fraîcheur tant par l’odeur que par la texture et son résultat ! Plus doux, revigorés et réhydratés, les cheveux en ressortent réparés. N’hésitez pas à accumuler l’utilisation des produits pour un effet encore plus durable !

Make My Mask pour des cheveux forts et sains jusqu’à la racine !

Un concept unique qui monte ! En effet, ce sont des masques de poudres à réhydrater qui font l’identité de cette marque qui, par des compositions sur-mesure, agissent en profondeur sur le cuir chevelu. Les ingrédients sont bruts, naturels, sans conservateur et bien sûr sans eau mixant de l’aloe vera, une huile, une huile essentielle et une poudre de plante. Cinq préparations prêtes à l’emploi (il n’y a plus qu’à ajouter de l’eau !) sont disponibles pour cheveux cassants et ternes ou fins par exemple ou pour agir contre les pellicules, la chute de cheveux ou les agressions extérieurs pour détoxifier ! Aussi simple que cela, on reconstitue, on applique, on laisse poser et on rince. On retient la fabrication française, la naturalité évidente des produits et l’innovation of course pour la composition à peaufiner avant application. Nous avons pu découvrir l’un des produits de cette marque inédite, une chantilly capillaire bio composée de karité, de coco et de figue de barbarie. Un délice ! Texture originale, senteur enivrante et un rendu doux et soyeux. En plus des masques, découvrez toute une gamme de shampoings, d’accessoires, de baumes et de sprays sur le site pour des soins complets adaptés à tout type de cheveux.