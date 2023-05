Finalement sortie en intégrale, partons découvrir cette romantasy de Louisa Méonis sortie aux éditions Harlequin.

Résumé du livre.

Promenons-nous dans les bois, peut-être que le loup nous embrassera !

Quand Léontine découvre que l’inconnu bien trop sexy pour être honnête, qui lui a offert un baiser volcanique quelques jours plus tôt, est un loup-garou, elle n’est même pas surprise. Après tout, sa vie part en vrille depuis peu, alors au point où elle en est… Non seulement elle a perdu coup sur coup son fiancé, son appartement et sa promotion, mais elle a en plus été obligée de traverser l’océan pour rejoindre sa tante aux abords de Seattle. Alors un loup-garou imposant, hein, ce n’est pas ce qui va la faire paniquer ! À un détail près : il ne doit jamais deviner qu’elle est une sorcière, et elle ne doit pas se mêler de ses problèmes de meute. Là, ce serait vraiment le pompon ! Il lui faut absolument le fuir et l’éviter à tout prix, c’est plus sage pour tout le monde. Le seul hic, c’est qu’il a des yeux envoûtants, des abdos à tomber et que, franchement, qui pourrait résister à ce mélange parfait de passion bestiale et de douceur enivrante ?

Mon avis.

Alors alors. J’ai débuté ma lecture un peu intriguée par ce roman. J’ai été surprise par le récit et par la plume de Louisa. Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais.

Nos deux protagonistes sont absolument bien modelés, chaque détail compte, et j’ai adoré les voir évolués au fil de ma lecture. J’ai adoré l’aspect » ne se laisse pas marcher sur les pieds » de Léontine comme Alexander et sa volonté de sembler puissant et voulant porter tout le poids du monde sur ses épaules alors qu’il mérite en réalité du repos.

J’ai passé un agréable moment à lire ce roman, en mélangeant humour, j’ai beaucoup ris des diverses situations assez cocasses, ou les différentes réflexions des personnages. Ensuite, j’ai été en colère, certaines décisions ne sont pas les plus justes ou les plus logiques.

J’ai également fortement accroché à la plume de Louisa, je pense avoir envie d’en découvrir davantage sur cette autrice, et pourquoi pas me lancer dans un autre de ses ouvrages!

En bref, c’est une très bonne romantasy, si vous souhaitez un peu de dépaysement et de fantasy foncez, vous serez servi!