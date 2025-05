L’introduction à l’univers de La gardienne des concubines se fait très rapidement et le lecteur est ainsi très vite plongé dans les intrigues avec Yuran Gyoku. Le duo qu’elle forme avec son nouvel époux fonctionne très bien et donne lieu à de multiples interactions assez amusantes. A côté de cela, la découverte de l’univers du monde des concubines se fait de manière (un peu trop) rapide pour Yuran Gyoku. En effet, en quelques chapitres elle va enchaîner les rencontres, les missions sauvetages, … sans vraiment laisser le temps au lecteur de respirer et de s’imprégner de tous les personnages. Cependant, la plupart sont récurrents donc on finit par s’y faire ! Et le rythme est plutôt bien maitrisé avec une alternance des scènes « sérieuses » et des échanges beaucoup plus légers et drôles.

