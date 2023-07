⭐⭐⭐⭐ Note : 3.5 sur 5.

Le plus célèbre des slashers a fait son retour cette année et est désormais disponible en DVD, alors, on en pense quoi ?

Cachez-vous et verrouillez les portes, Ghostface est peut-être déjà là.

Il a su faire le trajet de Woodsboro à New York pour retrouver Sam et Tara, héroïnes du 5e opus qui pensaient l’enfer terminé, maintenant réfugiées dans l’effervescence de la Grosse Pomme.

Arrivé en physique depuis le 12 juillet, Scream 6 se décline sur plusieurs supports avec de nombreux bonus :

Si vous choisissez la version DVD, vous pourrez découvrir :

Mort sur la ville

Bain de sang à l’épicerie

Si vous optez pour la version Blu-Ray, Blu-Ray 4k ou Steelbook 4k UHD, vous aurez alors accès à la totalité des contenus additionnels :

Les commentaires des réalisateurs (oui oui, vous pourrez choisir visionner le film en écoutant Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin partager leurs pensées et anecdotes sur leur œuvre)

Mort sur la ville

Les visages de la mort

Plus meta, tu meurs !

Bain de sang à l’épicerie

Un appartement d’enfer

Le train de nuit de l’horreur

Spectacle sanglant

De quoi connaître tous les dessous du film tout en découvrant les points de vue de l’équipe.

Les règles changent

Pour le nouveau film de la saga, les cartes ont été totalement rebattues : nouveau terrain de jeu, nouvelles armes, nouveau(x) tueur(s), mais aussi nouvel axe.

Le numéro 6 est clairement le plus violent et décomplexé de la franchise, misant davantage sur le côté slasher et moins sur le concept de métacinéma et de mise en abîme caractéristique de Scream et de « Stab« .

Scream 6 offre de beaux moments de suspense et de tension comme avec la fameuse scène du métro qui a été largement mise en avant, et dont vous pourrez apprendre plus grâce à la séquence « Le train de nuit de l’horreur » si vous craquez pour une version Blu-Ray, Blu-Ray 4k ou Steelbook 4k UHD.

On regrette cependant le manque d’intérêt de l’aspect enquête, cliché et assez grossier qui n’était de toute manière pas la préoccupation principale des réalisateurs pour ce volet.

Pari réussi ou massacre supplémentaire ?

Scream 6 se révèle rafraîchissant et cruellement délectant pour les amateurs de gore mais possiblement décevant pour les puristes et les fans de la série.

Le film fais preuve de bien moins de profondeur que ses prédécesseurs et manque malgré tout de subtilité, mais n’en est pas mauvais pour autant.

Il fait une proposition nouvelle pour la saga et offre plusieurs ouvertures potentiellement très intéressantes pour le futur.

Les contenus supplémentaires sont enrichissants, tout en justifiant et crédibilisant le chemin emprunté par ce sixième opus.

Si vous avez envie de passer du canapé au sièges de cinéma, découvrez sans plus attendre notre critique du film évènement Oppenheimer avec Cillian Murphy (Peaky Blinders), en salles depuis le 19 juillet.