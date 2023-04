Parfois il y a un petit « truc » qui nous déplaît de façon importante dans notre physique et cela peut rapidement devenir un problème. On voudrait l’oublier et on pense de plus en plus à passer entre les mains d’un chirurgien esthétique. Mais avant de sauter le pas, il est important de faire le point avant de passer le cap. Vraiment décidé ? On va voir ce qu’il en est.

Pourquoi faire une intervention chirurgicale ?

Comme n’importe quelle intervention chirurgicale, il faut savoir qu’une opération esthétique est avant tout un acte médical qui va modifier notre physique. Que cela soit pour rajeunir avec un lifting visage ou pour corriger un petit défaut (augmentation des fesses ultra tendance aujourd’hui, par exemple), on passe entre les mains d’un professionnel et cela va changer notre apparence, normalement en bien. On pourra ainsi se sentir mieux, plus sûr de soi et avancer dans la vie en se sentant mieux. L’opération va effacer la cause du complexe qui nous mine. Il peut s’agir d’un nez tordu, des fesses beaucoup trop plates ou encore d’un peu trop de graisse au niveau du ventre ou des cuisses. Dans tous les cas, intervenir sur la zone concernée nous aidera à nous sentir plus beau.

La mode du moment est aussi de « faire comme » ses idoles. On va vouloir les « fesses de » , ses « lèvres de » ou encore le « nez de ». Et pour cela, on fait appel à la chirurgie esthétique.

Ne pas faire n’importe quoi

Mais il est capital de bien penser que cela n’est pas anodin. Une opération ratée peut devenir un cauchemar (sans oublier que cela peut être très douloureux). Il est donc indispensable de bien choisir le lieu où vous réaliserez l’opération mais aussi le professionnel. Il doit être reconnu par l’Ordre des médecins. Autrement, oubliez ! Et ce quelle que soit l’opération envisagée : augmentation des lèvres ou augmentation mammaire belgique.

Il est également indispensable de vérifier les avis et la réputation du médecin choisi. Cela est très important car vous pourrez voir ce qu’en pensent ceux qui sont déjà passés entre ses mains. Et d’éviter les mauvaises surprises. Préférez les établissements spécialisés ou les chirurgiens renommés pour n’en courir aucun risque.

Un professionnel de la chirurgie esthétique va vous proposer une première consultation. Durant celle-ci, vous lui exposerez votre projet. Il va alors vous conseiller sur ce qu’il est possible de faire ou non, vous indiquer les techniques qui seront utilisées… Il doit également vous proposer un délai de réflexion de 15 jours entre ce rendez-vous et l’opération (cela est devenu obligatoire ces dernières années). Si vous ne changez pas d’avis, l’opération esthétique peut alors avoir lieu. Il vous faudra prendre rendez-vous avec un anesthésiste avant celle-ci. Après l’opération, et selon celle-ci, il y a une période de convalescence variable. Là encore, le médecin en chirurgie esthétique vous indiquera ce qu’il en est.

Si vous ne souhaitez pas vous compliquer la vie, il est intéressant de vous adresser à un établissement spécialisé. Vous pouvez choisir une clinique où vous trouverez tous les professionnels en un seul lieu. Certaines ont même pensé aux patients qui viennent de loin et leur proposent un logement de qualité sur place.