Il y a quelques jours, la vache la plus ludique de l’univers (Space Cow pour les intimes) a fait apparaître sur les étals sa toute nouvelle création : Gardiens des Saisons. Nos jeunes testeurs se sont donc équipés de lunettes de soleil, de bottes en caoutchouc, d’un short et d’un bonnet fourré et ont embarqué pour le royaume de Lyfr. Le but : se jouer du loup tant sous la pluie qu’en plein soleil !

Tout est sens dessus dessous au Royaume de Lyfr ! Les habitants na savent plus à quel nuage se vouer et pour remettre un peu d’ordre dans tout ça, ils ont choisi de faire appel aux célèbres Gardiens des Saisons. Eux-seuls sont capables de voyager dans l’année et de mener à bien les différentes missions que les Lyfriens voudraient leur confier. Mais y parviendront-ils avant que le loup ne les attrape ?

Il n’y a plus de saisons ma p’tite dame (quoique…)

Vous l’avez compris, le nouveau jeu signé Space Cow s’articule autour du concept des saisons. Il est un jeu coopératif qui demandera aux jeunes joueurs de venir à bout de cinq missions. Celles-ci se dérouleront toutes dans le livre-jeu qui fera office de plateau et dont chacune des quatre double-pages représente une saison.

Lors de chaque partie, on installe les quatre gardiens (Micha l’ours polaire, Peck la souris, Sam le lapin et Meryl la grenouille) dans la maison d’une saison et on leur confie une mission. Le but : remplir les objectifs proposés en se déplaçant de saison en saison grâce à l’ingénieux système de portails et de pages pré-trouées qui fera basculer les gardiens d’une saison à l’autre sans même que les enfants ne doivent retirer leurs petits meeples des pages du livre. Mais attention, un drôle de loup rôde aussi dans les parages et il se ferait un plaisir de capturer nos braves gardiens…

Le jeu du chat et de la souris mais avec un loup (et un ours polaire)

Concrètement, et sans trop vous divulgâcher le plaisir de la découverte, nos gardiens seront ainsi appelés à remettre de l’ordre dans les saisons, à bâtir un musée dans le royaume de Lyfr et même à organiser une fête d’anniversaire pour le loup (oui, celui-là même qui essaie de vous croquer, on n’est pas rancuniers chez les gardiens). Pour y parvenir, ils devront collecter des objets, aller à la rencontre des habitants, débloquer de nouveaux pouvoirs et bien sûr, échapper au loup.

Cette dernière contrainte donne tout son sel au jeu car lors de chaque tour, c’est une carte qui donnera les valeurs de déplacement de chaque gardien mais aussi du loup. Ce dernier se dirigera toujours vers le gardien le plus proche (à moins que celui-ci n’ait rejoint une cachette) et donc gare à celui qui n’aurait pas réussi à mettre suffisamment de distance entre lui et son gentil prédateur…

De l’automne au printemps mais sans transiter par l’hiver (si, si c’est possible)

Soyez prévenus, Gardiens des Saisons est un jeu qui ne mettra pas longtemps à conquérir les jeunes joueurs qui peuplent vos maisons. Déjà, son visuel est très attractif et on se prend vite d’affection tant pour les différents gardiens que pour le Royaume de Lyfr plongé tantôt dans le froid et tantôt baigné de soleil. En plus des illustrations, le matériel fait lui aussi mouche avec une mention spéciale pour les cartes déplacement mais aussi et surtout pour le livre-jeu.

Cela dit, Gardiens des Saisons ne brille pas qu’au niveau de ses atours. Sa mécanique, à la fois simple et efficace, n’est pas en reste. Très vite, les jeunes joueurs se prennent au jeu. Ils discutent « stratégie », calculent le ratio risque-bénéfice et même anticipent les déplacements futurs (« oui mais si tous les gardiens sont cachés, le loup retournera à sa roulotte et il laissera le champ libre à Peck pour aller chercher la paire de moufles »). D’ailleurs, une des bonnes idées de Gardiens des Saisons est de ne pas attribuer un personnage à chaque enfant. Ici, chaque animal est joué de façon collective, ce qui rend la coopération plus fluide (et les sacrifices moins personnels) mais ce qui évite aussi toute frustration quand un gardien est capturé et que les autres poursuivent la mission.

Bref, Gardiens des Saisons a beaucoup plu à nos jeunes testeurs qui ont enchainé les missions une fois la boîte entre leurs mains (pour mieux les recommencer un peu plus tard).

Gardiens des Saisons, un jeu de Julien Sentis et Anaïs Raynaud, illustré par Seppyo et Vincent Joubert, édité par Space Cow et distribué par Asmodée.

Nombre de joueurs : 2 à 4

Âge : 7 ans (mais ça marche bien un peu plus jeune aussi)

Durée moyenne d’une partie : 40 minutes

Acheter Gardiens des Saisons sur Philibert

Visiter le site de Space Cow