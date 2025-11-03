Simon the Sorcerer Origins est un préquel à la série de point & click Simon the Sorcerer. Cet épisode est développé par le studio Smallthing Studios et est disponible sur l’ensemble des plateformes à partir du 28/10/2025 ! Le jeu ne trahit pas ses origines et est donc un … point & click ! Bonne nouvelle, il est traduit dans de multiples langues dont le français !

Vous prenez ainsi le contrôle de Simon, jeune adolescent, qui vit un déménagement. L’arrivée dans cette nouvelle maison est l’occasion pour vous d’apprendre à manier ce jeune garçon et de découvrir son caractère assez … râleur ! Très rapidement, les choses vont dégénérer et Simon va se retrouver téléporter dans un autre monde où la magie semble omniprésente. L’occasion d’entendre des termes comme Premier Sorcier, grimoires perdus, … Bon courage pour rentrer chez toi jeune Simon !

En tant que bon point & click, les contrôles de Simon sont assez simples. Vous vous déplacez librement dans des petites zones et pouvez interagir avec quelques points d’intérêt. Un mode à l’ancienne est également disponible et vous pourrez alors vous déplacer en cliquant là où vous souhaitez aller.

Niveau interaction, vous pourrez dialoguer avec les habitants, ramasser des objets et bien sur, tenter d’assembler deux objets entre eux pour en obtenir un autre ! Si on a l’habitude des point & click où la fusion d’objets est assez délirante et demande beaucoup d’imagination, ce n’est pas vraiment le cas dans Simon Origins. La plupart des énigmes sont assez logiques même si elles vont nécessiter de la réflexion et de l’observation !

Niveau visuel, je trouve Simon Origins réussi. Les niveaux sont très colorés et plutôt détaillés. C’est vraiment un plaisir de se déplacer dans les niveaux !

Les dialogues et les remarques de Simon sont également très sympathiques. Le quatrième mur est régulièrement cassé, de multiples références à l’univers de Simon sont présents et raviront les fans de la série !

Simon the Sorcerer Origins est un très bon point & click ! A la fois accessible mais un peu challengeant, il saura également parler aux fans historiques de la série qui sauront repérer les références aux différents épisodes. J’ai passé une dizaine d’heures vraiment plaisante (à part peut-être au chapitre 5) et je ne peux que vous recommander de tester ce jeu si vous aimez le genre ou si vous souhaitez vous y mettre !