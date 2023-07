Je remercie Clara pour cet envoi. C’est un plaisir de découvrir ce nouveau titre des éditions Rue de Sèvres.

Résumé du livre.

Américaine d’origine japonaise, Nao part un an pour Tokyo afin de renouer avec ses racines familiales. Sur place, elle loue une chambre à la maison Himawari et y fait la rencontre de Hyejung et Tina, coréenne et singapourienne, venues au Japon comme elle pour trouver leur voie et prendre leur indépendance. Les trois amies partagent leur quotidien et fréquentent la même école de langue japonaise. Alors que leurs motivations et leurs défis sont différents, elles avanceront ensemble, malgré la barrière de la langue, dans leur quête d’identité.

Mon avis.

Himawari House est une bande dessinée avec des dessins vraiment typique des mangas. C’est un format vraiment très intéressant, et qui a su tout de suite attiré mon attention.

Les illustrations dans Himawari House sont magnifiquement réalisées, avec des détails subtils qui donnent vie à Tokyo et à ses environs. Les expressions des personnages sont si bien rendues que j’ai pu ressentir leurs émotions et m’immerger complètement dans leurs aventures. De plus, les différents contextes culturels sont présentés de manière authentique et respectueuse, offrant une immersion réaliste dans la vie quotidienne à Tokyo.

J’ai également apprécié la façon dont la BD aborde des sujets tels que la recherche d’identité, l’acceptation de soi et le dépassement des obstacles. Les personnages évoluent tout au long de l’histoire.

Il s’agit d’une lecture accessible et engageante, qui plaira aussi bien aux amateurs de BD qu’aux lecteurs occasionnels. C’est une histoire qui met en valeur la diversité et l’amitié, et qui rappelle l’importance de suivre ses rêves et de trouver sa voie dans un monde en constante évolution.