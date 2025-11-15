Le début de l’année 2025 marquait le retour de la licence Assassin’s Creed sur le devant de la scène vidéoludique, avec un épisode intitulé Shadows nous plongeant dans le Japon médiéval tant attendu par les fans. Un épisode qui a su nous convaincre globalement, même si tout n’était pas parfait, comme on vous le disait en détails dans notre test complet. En cette fin d’année, l’univers du titre s’étend avec la sortie d’un manga nous proposant de découvrir les origines de la confrérie des Assassins au Japon. On a eu la chance de recevoir le premier tome de la part des éditions Mana Books, et je vous en parle tout de suite.

Assassin’s Creed a pendant longtemps été l’une de mes licences préféré, et l’arrivée de Shadows m’a régalé. J’ai pendant de longues arpenté les contrées du Japon aux côtés de Naoe et Yasuke, me délectant des paysages et de leurs aventures. Toutefois, il faut bien reconnaître que c’est rarement par leurs scénarios que les titres d’Ubisoft m’ont emporté. Quand Mana nous a présenté ce premier tome, c’est donc avec un mélange de joie et d’appréhension que je l’ai accueilli, curieux de voir s’il allait transposer les qualités – et défauts – de l’oeuvre originelle.

C’est l’artiste Regujie qui a été choisi pour s’occuper des illustrations. Un mangaka au style très sombre, et qui nous donne potentiellement une indication sur la direction que veut prendre l’éditeur pour cette œuvre. Premier constat : visuellement, le bouquin est impeccable, du début à la fin. On prend beaucoup de plaisir à lire les 190 pages du manga, qui se dévorent en un rien de temps. Tout est fin, précis, net, et lisible, même sur les phases d’action qui ont bien trop souvent tendance à m’énerver dans certains titres où je ne comprends absolument plus rien. Ici, c’est impeccable ! Chapeau.

Du côté de l’histoire, on va suivre les aventures de Masayasu, le fils du seigneur d’un petit village, qui travaille dur et est apprécié de tous. Son quotidien est bouleversé le jour où des brigands attaquent et tuent les villageois, sa force ne suffisant pas à les protéger. Il est lui-même sauvé in-extremis par Hanzo, un apprenti shinobi. Impressionné par ses talents, Masayasu souhaite alors devenir lui aussi shinobi pour ne plus revivre l’horreur et pouvoir protéger les siens. Après avoir prouvé sa valeur, il commence son entraînement avec Sandayu, maître du ninjutsu, et personnage important de l’intrigue du jeu vidéo. Très vite, il rencontrera deux personnages qui disent vouloir empêcher les Templiers de faire tomber le Japon. Parmi eux, une jeune fille mystérieuse, Tsuyu.

On sent que l’intégralité du manga va tourner autour de la relation entre les trois personnages principaux, Masayasu, Hanzo et Tsuyu. Tsuyu, qui est une Assassine, est également une jeune fille, et très belle par-dessus tout. On voit sans trop de mal se dessiner un mélange d’aventures, de potentiel triangle amoureux, de découverte du Japon et de lutte Templiers/Assassins. Un programme intéressant qu’on est curieux de découvrir.

Ce premier tome de Assassin’s Creed Shadows – Les Légendes d’Iga nous a plu. Il nous permet de replonger dans un univers qu’on adore, et d’en apprendre plus sur certains personnages apparus trop peu de temps dans le jeu vidéo. On attend de voir comment va évoluer le tout avant de se prononcer, mais ce début d’aventure sème quelques graines qui pourraient bien prendre.

Acheter sur Amazon