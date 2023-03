Un voyage à travers le temps assuré pour cette nouvelle collection JANOD à l’ère Jurassique qui vous transportera il y a des millions d’années en arrière pour des jeux dédiés de 12 mois à 12 ans. La période pascale approche à grands pas, nous vous présentons donc ci-dessous quelques jeux éco-responsables en bois et en carton certifiés FSC® à offrir pour cette saison printanière : des jeux mixtes d’éveil, éducatifs ou manuels, favorisant le développement de la motricité ou de la réflexion. De belles idées de cadeaux donc qui peuvent ravir petits et grands sur une thématique universelle et intemporelle que nous-mêmes parents avons connu et qui n’a jamais pris une ride !

Les jeux dédiés au plus jeunes, pour les moins de 2 ans

Le porteur Portosaurus utilisable dès l’âge de 12 mois est proposé au prix de 79.99€. On connait tous les draisiennes ou porteurs classiques pour enfants sous forme de vélo ou voiturette, découvrez aujourd’hui le modèle diplodocus en bois certifié aux douces notes bleutées pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Doté d’une assise large pour une prise en main facilitée, une queue toute douce détachable pour la laver et de quatre roues très stables, tout est bien pensé pour un usage facile et optimisé.

Quant à la table d’activités accessible dès l’âge de 12 mois et au prix de 64.99€, c’est un classique aujourd’hui décliné sous la thématique du dinosaure. Huit activités différentes le composent pour faire rouler, glisser, empiler ou encastrer. Favorisant la motricité et l’éveil des sens avec la présence d’un miroir et de bruits rigolos, cette table est complète avec des coloris sympathiques et une structure en bois certifié. C’est une activité incontournable par ses multiples usages possible.

Si vous êtes plutôt à la recherche de cadeaux à petits budgets, vous ne serez pas en reste ! En effet, retrouvez également de petits dinosaures à pousser pour développer l’imagination de vos enfants ou les quatre puzzles évolutifs aux prix respectifs de 9.99€ et 19.99€.

Enfin, un autre jeu multi-activités qui a toujours beaucoup de succès est présent dans cette collection inédite souvent décliné sous forme de cube revient aujourd’hui sous forme de volcan. Proposé au prix de 29.99€, c’est un bon compromis rapport qualité prix car il offre plusieurs activités sur une petite surface : une boîte à formes, trois engrenages, un miroir, un labyrinthe et un boulier.

Les jeux à partir de l’âge de 2 ans

Pour des idées cadeaux à petit budget, optez pour les petites boîtes à sons à tourner et retourner à votre guise au prix unitaire de 6.99€ ou au jeu de mémoire Mémo Dino proposé au prix de 19.99€ toujours en bois certifié. Un classique indémodable ! Pour le développement de l’imagination, retrouvez sinon les magnets dino au prix de 13.50€ à coller sur toute surface magnétique.

Sinon craquez pour le jeu de construction Cubikosaurus composé de 31 pièces empilables à l’infini pour reconstituer trois dinosaures au prix de 34.99€. Toutes les pièces sont compatibles les unes avec les autres pour développer l’imaginaire et la logique de l’enfant et si on a besoin d’un petit coup de pouce, trois cartes pourront aider dans la recomposition.

Pour les fanatiques de voitures, sélectionnez le garage dino haut de 50cm doté d’un ascenseur, d’une rampe de descente tout le long dinosaure, de quatre dinosaures roulants et bois et de deux cactus pour parfaire le décor. L’imaginaire et la motricité seront au rendez-vous. C’est également un jeu classique mais qui fait toujours plaisir proposé au prix de 79.99€.

Les jeux adressés pour les 4-7 ans

Dès l’âge de 4 ans, le jeu de fouille Dino est une idée originale qui nécessitera concentration et observation pour venir à bout de ce kit de fouilles archéologiques. C’est une activité de recherche et de reconstitution avec le plein d’énigmes à résoudre dont le but est de recomposer dix squelettes de dinosaures. Parez-vous de la loupe et remettez-vous dans les conditions d’une fouille grâce au sable fourni et le tour est joué ! Une jolie découverte pour un prix raisonnable de 24.99€.

Dès l’âge de 5 ans, découvrez les trois puzzles en volume en Diplodocus, Tricératops ou T-rex pour un prix raisonnable de 19.99€. L’originalité de ce puzzle est de le reconstituer en 3D afin que les dinosaures soient les plus réalistes possibles. A faire et défaire à l’infini, une fois achevé, il pourra trôner fièrement dans la chambre de votre enfant pour une déco personnalisée.

Dès l’âge respectivement de 6 et 7 ans, le puzzle panoramique Dino de 100 pièces et le planisphère magnétique Dino en feront des envieux ! Comment s’amuser en apprenant ? Recréez une frise de plus d’un mètre de long retraçant l’existence des dinosaures grâce au poster fourni. Vous en apprendrez long sur les types de dinosaures, leur environnement, leur existence et leur présence sur Terre. Pour les grands frères et les grandes sœurs, le planisphère sera une source de découverte afin de pister plus de cinquante espèces de dinosaures à travers le monde. Respectivement au prix de 18.99€ et de 39.99€, , attisez la curiosité des plus intéressés de ce monde préhistorique !