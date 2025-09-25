Découverte légèrement différente en termes de littérature jeunesse aujourd’hui, puisqu’on va parler poésie. Et poésie visuelle, plus exactement.

En tant que parent, je pense que développer la curiosité de mes enfants est l’une de mes missions principales. Tenter de leur faire découvrir le monde et la multitude de choses qui le composent, leur ouvrir l’esprit à un maximum de disciplines, faire d’eux des personnes plus riches émotionnellement et intellectuellement que ce que je suis. Pour faire cela, il me faut donc parfois sortir de ma zone de confort, et aller vers des choses qui ne m’auraient pas nécessairement attiré, de prime abord.

Un trou dans le tout fait partie de ces ouvrages qui, dans un premier temps, n’éveille chez moi que peu de choses, pour être honnête. J’aime les histoires, les beaux coups de crayon, les univers travaillés. Ici, Eleonora Marton nous propose quelque chose de radicalement différent : sur chaque page, un rond de couleur, sur un fond d’une autre couleur. En face de lui, la même scène, mais aux couleurs inversées. Et en-dessous d’elles, une petite légende, qui nous fait parfois sourire, parfois réfléchir, souvent les deux.

J’ai invité Noah à découvrir ce livre avec moi, un soir au moment du coucher, et il en est tombé amoureux. « 4 étoiles sur 5 pour moi, Papa ». Il a adoré découvrir les pages les unes après les autres, attendait impatiemment que je lui lise les légendes et imaginait les siennes. Certaines, plus abstraites, ont éveillé son intérêt et initié quelques conversations intéressantes. D’autres, au contraire ne l’ont pas trop accroché et auraient pu lui faire décrocher, surtout lorsque ces phases un peu plus abstraites s’enchaînent. Mais de manière générale, on a passé un très bon moment.

Enfin, petit mot sur l’aspect visuel du livre, que j’ai beaucoup apprécié : le livre est en effet proposé avec une reliure japonaise ainsi qu’un jaspage coloré, qui font de l’objet en lui-même une petite pièce d’art tout à fait charmante.

Lire ce livre avec mon fils de 5 ans aura été le meilleur révélateur pour cet ouvrage. Il a pris beaucoup de plaisir à feuilleter cela avec moi, et chacune des pages ou presque a titillé sa curiosité. Mission accomplie donc pour Eleonora Marton !

