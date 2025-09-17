Automne

Auteurs Cécile

Lionel Marty Nombre de pages 64 Date de parution 10/09/2025 Editeur Delcourt Prix 16.5€ Acheter Amazon

Résumé

Automne, seule survivante des Dryades, est liée à un arbre matriciel dont elle tire sa vie et sa force. Les Anciennes lui ont confié la mission cruciale de protéger ce dernier arbre, sous peine de voir sa lignée s’éteindre. Mais le peuple du fer s’aventure dans la forêt sacrée, coupe et brûle tout sur son passage. Automne va devoir intervenir pour les arrêter et préserver son existence.

Ce que j’en pense

Automne est la dernière des dryades et la protectrice de l’arbre matriciel. Malheureusement, le peuple du fer, en perpétuelle recherche d’énergie, va pénétrer dans la forêt pour tout récolter, détruire et brûler. Deux visions et deux hommes vont alors s’affronter. Volkor le tyran qui veut continuer à tout détruire et Cynan qui, après avoir discuté avec Automne, va tenter de sauver cette dernière source naturelle du monde.

Automne est un conte écologique que le lecteur transposera aisément à notre monde actuel. La destruction de la planète et des ressources naturelles pour garantir à l’humanité une croissance et de l’énergie. Mais jusqu’à quand ? Est-ce qu’à l’instar de Cynan nous parviendrons à apprendre de nos erreurs et limiter notre impact sur la nature ou au contraire la machine est inarrêtable ? Une opposition assez simplifiée mais qui s’intègre très bien dans ce récit qui va à l’essentiel !

Côté visuel, Automne navigue entre les bonnes idées réussies (le design d’Automne, la cité, les Anciennes) et d’autres aspects un peu plus « moyens » (manque de décors, foule).

Un thème intéressant et plutôt bien mené ! Entre lecture jeunesse et adulte, Automne m’a plutôt plu même si l’aspect visuel ne m’a pas complètement convaincu ! Un joli conte, plutôt court qui mérite le détour !

Merci à #NetGalleyFrance et aux éditions Delcourt pour cette lecture !