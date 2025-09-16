Autrice Hélène Crochemore Nombre de pages 2 * 32 Date de parution 12/09/2025 Editeur Martin de Halleux Prix 2 * 12.90€ Acheter J’ai demandé à mon chat

Mon chat m’a dit

Résumé

Petits livres très joliment réalisés, J’ai demandé à mon chat et Mon chat m’a dit sont le fruit de longues discussions entre Hélène Crochemore et son chat Kawa.

Ce que j’en pense

A la façon d’Immobiles, ces deux courts ouvrages mélangent illustrations et petites phrases. Sans surprise, ils s’adressent particulièrement aux propriétaires de chat (dont je fais partie) qui vont avoir quelques souvenirs qui vont leur revenir en tournant les pages. Que ce soit des moments joyeux ou tristes, les deux ouvrages tapent dans le mille et provoqueront forcément quelques émotions aux détours des pages.

Les illustrations sont réussies et le chat noir prend littéralement vie au fil des pages. L’autrice prend ainsi plaisir à imaginer des discussions entre propriétaire et chat. Qui nierait avoir déjà parlé avec son chat et même avoir tenter d’imaginer ce qu’il pouvait se passer dans le cerveau de notre animal chéri ?

Ces deux livres pourront également plaire à un public plus jeune qui pourra profiter des très jolies illustrations d’Hélène Crochemore et s’inventer des histoires avec ce chat si mignon !

Deux ouvrages qui sont clairement destinés aux amoureux des chats qui prendront plaisir à replonger dans les souvenirs partagés avec leur félin !