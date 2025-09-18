

Test effectué à partir d’une clef fournie par l’éditeur. Le jeu a été testé sur ordinateur.



Il y a 10 ans sortait un certain Crypt of the Necrodancer, un dungeon crawler où toutes vos actions, que ce soit les déplacements ou les attaques, devaient être effectuées en rythme. Le jeu a connu un succès phénoménal et a eu droit à plusieurs DLC pour prolonger l’aventure et s’est même payé un crossover officiel avec The Legend of the Zelda ! Annoncé en 2022 et décalé à moult reprises, le développeur Brace Yourself Games présente son spin-off, Rift of the Necrodancer.



Là où Crypt of the Necrodancer était un roguelike en vue du dessus, Rift of the Necrodancer se contente d’être un clone de Guitar Hero, en remplaçant les notes de musique par des monstres qui descendent en rythme jusqu’à vos boutons que vous devez appuyer au bon moment pour les éliminer. Si un monstre passe entre les mailles du filet, vous perdez un point de vie et si vous perdez vos 10 PV, c’est Game Over. Ce serait bien évidemment trop facile s’il fallait juste taper les monstres au bon moment car chacun a un paterne distinct. Par exemple, si les slimes et les squelettes ont juste besoin d’être touché une fois, une chauve-souris bleue doit être touchée deux fois: une première fois sur la touche sur laquelle elle se pose et la deuxième fois sur la touche à laquelle elle fait face. Un squelette doré touché une fois, remontera jusqu’au monstre le plus proche et vous devrez les détruire l’un après l’autre et enfin, les harpies sont juste là pour ruiner votre plaisir. Il est possible de récupérer des points de vie en mangeant les divers aliments qui sont présent au cours du niveau comme une pomme.



Certains aliments ou monstres sont parfois entourés d’une aura électrique. Une fois que vous ayez réussi une chaîne en les tapant tous, vous pourrez temporairement entrer dans un mode secondaire appelé «Vibe intense» où vous pourrez doubler votre multiplicateur de point. Par exemple, si vous arrivez à jouer suffisamment bien pour multiplier votre score par 4, vous pourrez le multiplier par 8 en activant la Vibe intense.

Vous prendrez bien 10 secondes de hype ?



Pour pouvoir progresser dans le jeu, il vous faudra jouer et rejouer des musiques à travers différents modes de difficulté pour pouvoir gagner des diamants. Ces diamants débloqueront d’autres musiques une fois un seuil atteint. Si la meilleure façon de gagner les diamants est en jouant en mode musique, vous pourrez aussi en gagner en jouant en mode histoire qui ne vaut vraiment pas la peine de s’attarder dessus. Si ça ne marchait déjà pas dans d’autres jeux de rythme comme Project DIVA et les spin-offs musicaux de Persona, ça ne marchera pas non plus ici. À noter que vous pourrez débloquer deux mini-jeux: un mini-jeu de yoga inspiré par Rhythm Heaven et des combats de boss inspirés par Punch-Out! où il faut d’abord esquiver les attaques adverses en rythme avant de contre-attaquer.

Si seulement les vrais cours de yoga étaient aussi rythmés…



La présentation du jeu est extrêmement minimale, se contant d »aller à l’essentiel (à savoir la guitare avec les monstres qui glissent de case en case) et les portraits des personnages sur le côté qui bougent en rythme avec la musique choisie. Ce choix sera adapté pour tous ceux qui ont essayé des jeux de rythme et qui ne parvenaient pas à rester concentré à cause du clip vidéo qui jouait en même temps que la musique mais les vétérans du genre auraient peut-être préféré autre chose que de contempler un tourbillon multicolore.



La bande-son est composée principalement par Danny «Danny B» Baranowsky qui avait déjà signé la BO de Crypt of the Necrodancer tout en étant accompagné par d’autres musiciens pour remixer les musiques du jeu original. Il faut dire que le résultat est malheureusement très faible avec des musiques, sortes de mélange entre électro et chiptune, peu entraînantes qui ne resteront pas gravées dans votre esprit (ce qui est quand même un comble pour un jeu de rythme). Si vous avez adoré Crypt of the Necrodancer, je suis persuadé que vous adorerez ce Rift of the Necrodancer mais pour un néophyte comme moi, je ne me suis pas tant amusé que ça.

Vous trouvez le jeu trop facile ? Pas de panique, le Mode Remix est là pour vous remettre à votre place.



Rift of the Necrodancer est donc un jeu de rythme qui manque cruellement d’originalité servit par une présentation molle et une bande-son oubliable. Les quelques mini-jeux disponibles, bien que sympathiques (et seule vraie trouvaille du jeu), sont beaucoup trop court et ne suffisent pas à remonter la barre.



Rift of the Necrodancer est disponible sur Steam et Nintendo Switch (rétrocompatible avec la Nintendo Switch 2).