Sky of Destruction est un jeu de shoot en vue de dessus développé par le studio indépendant Satur Entertainment. Le jeu est disponible sur toutes les plateformes et est traduit en français !

Vous allez prendre le contrôle d’une flottille de vaisseaux afin de détruire les bâtiments ou les porte-avions de vos ennemis ! Le tout en prenant soin de protéger votre base sinon c’est le game-over ! Côté contrôle c’est assez simple. Le stick gauche pour vous déplacer, le stick droit pour tirer, une accélération et des missiles ! Vous aurez en plus quelques options pour donner des ordres à vos camarades (défense, attaque, …). L’originalité vient du fait que vous allez pouvoir switcher de vaisseaux en cours de mission (jusqu’à 3 types différents) pour vous adapter à la situation. Cela vous permettra également de repartir à l’action si vous vous faites détruire ! Vous allez ainsi devoir construire votre flottille de manière intelligente et mixer les types d’avions (rapide mais fragile, lourd mais résistant, …).

Une fois la mission achevée, vous obtiendrez quelques récompenses :

Des crédits permettant d’acheter des torpilles ou d’améliorer votre porte-avion

Des améliorations boostant les stats de vos vaisseaux

Des plans permettant de débloquer de nouveau vaisseaux

Malheureusement, la navigation dans les menus n’est pas très pratique et est un peu lourde.

Côté graphique, c’est basique mais ça fait globalement l’affaire. Le gros défaut étant le manque de diversité des environnements. La visibilité est bonne pour s’orienter et éviter, quand c’est possible, les tirs et missiles ennemis.

En conclusion, Sky of Destruction ne révolutionne pas le genre et est un peu lourd dans sa manipulation (que ce soit dans les menus ou les déplacements du vaisseau). Cependant, étant débutant dans ce style de jeu, la partie gestion et amélioration reste agréable et j’ai pris plaisir à parcourir les missions et à y revenir de temps en temps, bien qu’elles soient très répétitives.