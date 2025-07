Une piscine (enfin) propre pour de bon

Cette année, on a décidé de faire les choses bien. L’été dernier, malgré tous nos efforts pour entretenir la piscine, les algues revenaient inlassablement, comme par magie. Traitement, nettoyage, tests… rien n’y faisait. Et pour cause : on a fini par découvrir que le problème venait… des carreaux de mosaïque ! Ou plus précisément de ce qui se passait derrière la frise décorative. Les algues y trouvaient un petit coin bien douillet pour se développer tranquillement à l’abri des traitements. Et une fois installées, elles se répandaient à toute vitesse dans l’eau.

Ni une, ni deux, on a profité du printemps pour lancer l’opération Grand Nettoyage. Démolition de la mosaïque, vidage complet du bassin, nettoyage en profondeur. On a même recruté un petit ouvrier motivé : Noah a pris le Karcher avec un sérieux digne des plus grands professionnels.

La sonde Eco Salt : le cerveau de la piscine

Maintenant que la piscine est toute propre, on compte bien la garder comme ça. Et pour nous aider, on a adopté une alliée high-tech : la sonde connectée Eco Salt de iopool, spécialement conçue pour les piscines au sel comme la nôtre (on a fait le changement il y a deux ans et on ne reviendrait en arrière pour rien au monde).

La promesse de la sonde est simple : analyser l’eau en continu et nous dire quoi faire, au bon moment. Et dans les faits, ça fonctionne très bien. Une fois installée dans le bassin (comptez une quinzaine de minutes montre en main), la sonde commence à relever automatiquement les principaux paramètres :

Température

pH

ORP (potentiel d’oxydo-réduction, indicateur de la désinfection)

(potentiel d’oxydo-réduction, indicateur de la désinfection) Et bien sûr, le taux de sel

Toutes les infos sont consultables directement sur l’appli iopool, qu’on a trouvée vraiment bien fichue. En plus de l’affichage en temps réel, elle conserve un historique des mesures, envoie des alertes en cas de déséquilibre, et surtout, recommande les produits à utiliser avec la dose exacte à ajouter. On peut même les commander directement via l’app, pour une livraison express à la maison. C’est clair, efficace, et ça nous évite de jouer aux apprentis chimistes.

Petit bémol et solution toute trouvée

La seule vraie limite de l’app, c’est que la sonde fonctionne en Bluetooth. Du coup, il faut être dans un rayon d’une dizaine de mètres pour récupérer les données en direct. Dans notre cas, ce n’est pas un drame (on capte bien depuis la terrasse), mais pour ceux qui veulent garder un œil sur leur piscine même à distance, iopool propose une passerelle Wi-Fi. Une fois branchée à une prise à proximité du bassin, elle fait le lien entre la sonde et Internet. Résultat : on peut consulter l’état de la piscine depuis n’importe où, même pendant les vacances ou au boulot.

Notre verdict

On ne va pas se mentir : cette sonde Eco Salt, c’est un vrai petit bijou de praticité. Facile à installer, discrète, autonome (elle fonctionne sans recharge hebdomadaire), et surtout très complète, elle simplifie réellement l’entretien de la piscine. Pour ceux qui, comme nous, veulent éviter les galères d’algues et garder une eau toujours saine sans y penser tous les jours, c’est clairement un investissement malin.

Et puis bon, si ça peut éviter à Noah de ressortir le Karcher trop souvent… on signe tout de suite !