Oyez Oyez ! La Reine Lola promet de couvrir d’or tous ceux qui l’aideront à reconstruire les tours de son château ! » Vous pensez avoir ce qu’il faut pour cela ? Un peu de mémoire, du sang-froid et de la dextérité, c’est tout ce qu’il vous faudra pour faire fortune !

Article rédigé en partenariat avec AQuoiTuJoues.com, le site spécialiste des jeux de société.

Castel Boom, édité par Kiwizou (à qui on doit notamment Pic Challenge ou Baladino) et distribué par Black Rock Games, est un jeu pour un public jeune, à partir de 5 ans, qui mêle astucieusement mémoire et dextérité. Votre but ? Tenter de reconstruire les tours du château qui ont été détruites et, par là, engranger un max de pièces d’or pour remporter la victoire !

Comment ? Des tuiles « escaliers » sont éparpillées tout autour du plateau de jeu, face cachée. Ces escaliers sont de différentes couleurs, correspondant aux différentes tours à reconstruire. Tentez de découvrir un maximum de marches de la même couleur lorsque c’est à votre tour de jouer pour tenter de récupérer les pièces d’or présentes sur les dessins. Puis, respirez un grand coup et essayez de reconstruire la tour en ruines : un morceau de ruine (un croisillon en carton), puis un pallier escaliers, et un nouveau morceau de ruines, et ainsi de suite. Si vous arrivez à empiler le tout, vous gagnez une nouvelle pièce par étage rajouté. Sinon, rien du tout !

J’ai bien apprécié le fait que le jeu marie un peu de mémoire, de réflexion et de construction. Noah, qui a plutôt une bonne mémoire, a toujours fait carton plein quand il s’agissait de récupérer un max d’escaliers de la même couleur. Mais est-ce la bonne stratégie pour lui qui est un chouilla moins efficace en terme de construction ? Faut-il toujours en vouloir plus, au risque d’avoir les yeux plus gros que le ventre ? C’est toute la stratégie!

Une partie se joue en 10-15 minutes, ce qui est plutôt chouette et permet d’en enchaîner plusieurs sans trop de problème. Pour notre part, on s’est amusé, mais on fait assez vite le tour d’un titre qui peine un peu à se renouveler dans la longueur. Une boîte qu’on ressortira probablement à intervalle régulier, mais davantage pour de courtes sessions d’une ou deux parties maximum.

On a bien aimé le mélange de jeu de mémoire et d’adresse le temps de quelques partie. On s’amuse bien à espérer voir l’autre faire tout s’écrouler. En revanche, on décèle assez rapidement les limites d’un jeu qui s’essouffle vite et a du mal à tenir dans la longueur. A ressortir occasionnellement pour quelques manches rapides.

