Voilà maintenant plus de 50 ans que les albums et stickers Panini et leurs albums sont présents dans les petits recoins des kiosques à journaux ou des magasins de jeux. Ces petits morceaux d’autocollants colorés sont devenus une véritable passion, un phénomène qui transcende les générations et les frontières. Dans cet article, nous allons explorer l’histoire de la marque Panini, les collections mémorables qui en ont marqué plus d’un, ainsi que les dernières nouveautés qui alimentent toujours la fièvre des stickers.

Histoire de la marque et collections mémorables

Depuis 1961, les frères Giuseppe et Benito Panini ont fait de leur entreprise italienne un incontournable des collections d’autocollants. Initialement axée sur le football, la marque s’est rapidement diversifiée pour inclure d’autres sports, films et séries. Les collaborations avec des organisations sportives et des studios de renom ont permis à Panini de proposer des images exclusives et uniques.

Les albums de la Coupe du Monde de la FIFA ont marqué les esprits en rassemblant les passionnés de football. La quête pour compléter l’album et échanger des stickers a suscité l’engouement mondial. Mais Panini ne se limite pas au football, avec des collections sur les Jeux olympiques, la NBA, les animaux et même Star Wars. Chaque collection a son charme et captive les collectionneurs. Même ceux qui ne sont pas fan absolu des franchises.

Les dernières collections qui font vibrer les fans

Panini ne cesse d’innover et propose désormais des collections sur à peu près toutes les grosses franchises de sport, cinéma et animation. Dernièrement à l’occasion de la sortie du film Super Mario Bros au cinéma, Panini a dévoilé un album à l’effigie de notre plombier italien préféré. Bowser, Peach, Toad et tous les autres se cachent dans les boosters, saurez-vous les trouver ?

Une autre nouveauté, sortie il y a moins d’un mois est l’album de la coupe du monde féminine de football. On y retrouve 80 pages et 580 emplacements de stickers à remplir. Un album sur le championnat de MotoGP a également fait son apparition durant les derniers mois. De quoi s’occuper et tenter de remplir l’album les week-ends ou Zarco, Bagnaia et les autres ne sont pas sur leur moto.

Les stickers Panini à l’ère numérique

La marque a su s’adapter aux nouvelles technologies en lançant des applications mobiles. Celles-ci permettent aux collectionneurs de numériser leurs stickers et d’échanger virtuellement. Cette évolution a ouvert de nouvelles possibilités, élargissant les horizons des collectionneurs et leur permettant d’échanger avec des passionnés du monde entier, sans aucune limite géographique. La dernière en date concerne la coupe du monde de football féminin dont on a parlé un peu plus haut, en partenariat avec Coca Cola.

Le gros avantage avec cette application est qu’elle est entièrement gratuite. Les paquets ne vous coûteront rien. Vous ne pourrez cependant en ouvrir que cinq par jour, histoire de faire durer le suspense et ne pas tout remplir d’un coup. C’est ç aussi le défi d’un collectionneur. Chez Conso-Mag, on peine toujours à le finir…

Et vous, vous êtes plus animaux, football, cyclisme ou films pour collectionner les stickers Panini ?