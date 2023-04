C’est enfin sorti !

Le film évènement attendu par nombre de spectateurs a enfin fait son entrée dans les salles obscures, pas plus tard qu’hier.

En somme, un film fun et acidulé des plus divertissants qui ravira toute la famille, malgré un rendu un peu court dont l’intrigue aurait pu être poussée davantage quand on connaît la richesse de la licence de Nintendo ; on vous en dit plus !

Alors qu’ils tentaient de réparer une fuite de canalisation au beau milieu de Brooklyn, Mario et Luigi se voient aspirés par erreur dans un univers féérique. Cependant, les 2 frères se font séparer Luigi se retrouve propulsé au Royaume Noir où il se fera capturer par le maléfique Bowser, une tortue géante sanguinaire et assoiffée de pouvoir.

Mario, qui lui atterrit au Royaume Champignon, s’allie à la princesse Peach et autres personnages magiques pour secourir son frangin, et ce peuple étrange par la même occasion.

Une immersion assurée

Le pari était risqué, car on le sait, s’attaquer à des entités aussi titanesques que celle-ci est ardu et ne laisse pas le droit à l’erreur, comme la prouvé l’échec de la première adaptation cinématographique Super Mario Bros de 1993.

Mais le studio Illumination, à l’origine de Moi, Moche et Méchant, semble avoir su relever le défi.

Entre des couleurs et une qualité d’image époustouflante, le dépaysement est plus que garanti.

Les références aux célèbres jeux Mario sont présentes absolument partout tant par les éléments glissés dans le film que par les musiques iconiques ayant été adaptées avec brio. Tout au long du film, des sourires se dessinent sur les visages des spectateurs qui reconnaissent ces clins d’oeil.

En effet, les réalisateurs nous proposent un voyage au travers des différentes branches de la licence. On passe par Super Mario Bros, bien entendu, mais aussi par des courses poursuites à la Mario Kart ou par des combats à la Smash Bros !

De quoi donner corps et contexte à cette saga adulée par les joueurs depuis des décennies.

Un fond un peu délaissé pour la forme

Vous l’aurez compris, Illumination nous propose ici un film des plus riches sur le plan graphique, mais peut-être au détriment de l’intrigue.

Le scénario, très simple, aurait mérité d’être creusé davantage. Le monde de Mario est parmi les plus fournis de l’histoire du jeu vidéo ce qui nous fait regretter cette approche très superficielle. L’histoire se base entièrement sur un seul et même fil conducteur sans proposer d’intrigues secondaires, ni faire de focus sur les protagonistes. Luigi, par exemple, victime de son enlèvement est absent durant presque tout le film avant d’être mis sur le devant de la scène sans réelle introduction ni contexte.

Les scènes les plus notables sont un peu expéditives, et une grande partie d’entre elles avaient été partiellement, si ce n’est totalement, été révélées dans les multiples bandes-annonces.

Le film, probablement un peu trop court avec seulement 1h30 de durée (générique de fin inclus) se déroule sur une cadence très soutenue, ça ne s’arrête jamais !

Mais un pari tout de même réussi avec de belles perspectives

Même si Super Mario Bros : le film semble avoir failli à conquérir la presse et les critiques, il fait carton-plein auprès du public qui le note 4,2/5 sur AlloCiné.

Qu’on soit petit ou grand et fan ou pas, Super Mario Bros : le film promet tout de même un bon moment à quiconque franchira le pas de la salle de cinéma.

Pour les plus pointilleux qui resteraient sur leur faim, ne partez pas dès le clap de fin car 2 scènes post-génériques vous attendent, et la deuxième pourrait retenir votre attention !

Cette dernière semble annoncer une suite où le personnage de Yoshi ferait son entrée … Peut-être l’occasion d’approfondir les nombreux arcs possibles mais délaissés, comme celui des origines de la Princesses Peach, particulièrement intriguant.

En attendant le supposé Super Mario Bros : le film 2, découvrez les autres sorties cinémas de la semaine et les plus marquantes du mois d'avril !