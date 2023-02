Bien que bon nombre de français adorent les casinos en ligne, il faut dire que cette activité est soumise à un contrôle et à une réglementation drastique en France. Les casinos en ligne France sont certes autorisés dans l’hexagone, mais de manière limitée.

Mais pour jouer en toute légalité sur ces sites de jeu, il est primordial de connaître la situation réglementaire y afférente et comment s’y prendre au vu des arnaques de plus en plus récurrentes.

La législation sur les casinos en ligne en France

Les casinos en ligne de France sont l’une des distractions favorites des français. Cependant, les autorités les considèrent comme une activité à risque, d’où les multiples restrictions instituées. En effet, pour éviter aux joueurs de sombrer dans l’addiction des jeux de hasard, l’Etat a pris certaines mesures.

La législation en cours

Le 12 mai 2010, le gouvernement français décide d’autoriser les jeux de casino en adoptant la loi n° 2010-476 sur les jeux. Cependant, cette dernière ne donne pas son aval pour tous les jeux. D’après cette loi, trois types de divertissements en ligne sont désormais autorisés sur le territoire :

Poker (les jeux de cercle),

Paris sportifs,

Courses de chevaux (paris hippiques).

Quant aux autres jeux, ils demeurent exclusivement disponibles dans les établissements terrestres ou en version physique.

Un organe de régulation et de contrôle opérationnel

La nouvelle législation était appliquée par l’Autorité de Régulation des Jeux En Ligne en abrégé ARJEL, aujourd’hui remplacée par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) depuis le 1er janvier 2020. Ses missions sont multiples :

Elle est chargée de réguler et de contrôler l’offre des jeux de hasard et d’argent mis en ligne.

Grâce à la collecte des données provenant des établissements de casinos online, cette autorité peut contrôler le comportement des joueurs sur les sites de jeux.

De plus, l’ANJ réglemente le secteur, lutte contre le blanchiment des capitaux, ainsi que les fraudes et manipulations.

Cet organisme veille également à ce que les opérations financières dans les jeux soient sécurisées et fiables.

La lutte contre les plateformes illégales est le combat quotidien de l’ANJ, et elle rend public la liste des casinos agréés. Elle octroie également les licences d’exploitation aux opérateurs qui offrent des services de jeux en ligne.

Nos conseils pour trouver un casino en ligne légal et fiable

Tous les casinos en ligne ne sont pas légaux en France. Pour distinguer un casino fiable d’un casino qui ne l’est pas, il suffit de mettre l’accent sur certains aspects. En effet, un casino légal et fiable dispose a priori :

D’une licence provenant d’une autorité reconnue comme Malte, l’AMF, Gilbraltar, etc. ;

Des bonus généreux avec des conditions de déblocage réalisables ;

D’un service client disponible et efficace ;

De plusieurs moyens de paiements sécurisés et rapides ;

D’un dispositif sécuritaire complet (cryptage de données, politique du jeu responsable, RNG…).

Si vous êtes pressé de jouer, rendez-vous sur nos meilleurs casinos en ligne pour une expérience inoubliable.

Pour finir, la plupart des casinos en ligne sont interdits en France, même si le gouvernement a tendu la main aux gamers en régularisant les divertissements axés sur le hasard et le savoir-faire, tels que les paris sportifs. En attendant la régularisation de la situation, les amateurs de jeux pourront aller parier et s’amuser sur les casinos en ligne étrangers. Mais attention à choisir ceux qui sont légaux et fiables, pour la sécurité de vos fonds et de vos données.