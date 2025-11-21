Mon avis sur le tome 1 est disponible ici !

Auteur Ryo Ishiyama Nombre de pages 210 Date de parution 04/09/2025 Editeur Mana Books Prix 7.95€ Acheter Amazon

Résumé

Garyo Hanagami, un mangaka de génie, a perdu sa célébrité et son corps après s’être réveillé dans la peau d’un autre. Il va devoir surpasser Shinobu Miyama, l’imposteur qui a repris sa série et qui imite son style à la perfection. Pour cela, Hanagami accepte de participer à un « camp d’entraînement » très spécial, dans l’espoir de trouver de nouvelles « armes ». De jeunes talents, véritables « supernovae » du manga, l’y attendent. Ces diamants bruts vont s’affronter et viser les plus hauts sommets de leur art ! Découvrez le deuxième tome de ce manga de baston enflammée entre mangakas !



Ce que j’en pense

Petit rappel de l’histoire ! Garyo Hanagami, surnommé le Dragon et mangaka le plus célèbre de sa génération, a échangé (accidentellement) son corps avec Shinobu Miyama, surnommé le Caméléon et en manque de reconsidération.

Si le premier tome mettait en avant le duel entre Miyama et Hanagami, ce second tome ce concentre sur Hanagami. Ce dernier est en effet invité à un camp d’entrainement de mangakas. Ils sont 6 et le vainqueur des épreuves obtiendra le graal : une série dans le magazine Wonder ! A l’instar d’un télécrochet, on va ainsi suivre ces dessinateurs et scénaristes dans leur quotidien et au fil des épreuves permettant de détermine le meilleur (ou la meilleure) mangaka.

Le Caméléon est donc moins présent dans ce tome mais c’est compensé par la présence et la personnalité des autres mangakas et des éditeurs que l’on prend plaisir à découvrir. L’humour est toujours présent et fonctionne bien.

On sent que l’auteur Ryô Ishiyama, ancien assistant d’Eiichiro Oda sur One Piece, a à cœur de montrer les coulisses du monde dans lequel il travaille ainsi que les bons et les mauvais côtés. Il évoque ainsi les pressions liées aux deadlines hebdomadaires, la « boîte de conserve », … à travers les aventures de nos mangakas.

J’ai beaucoup aimé ce second tome ! La qualité graphique est toujours là et l’histoire évolue bien. Le côté didactique sur le monde de l’édition manga est toujours bien intégré. Je recommande vivement cette série !

Merci à Mana Books pour l’envoi du livre.