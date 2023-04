Récemment sortie en format poche aux édition Hugo Roman, je remercie Myriam pour cet envoi.

Personne ne connaît l’étendue des pouvoirs du Roi des Ombres, fraîchement couronné. Certains disent qu’il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler à sa guise. D’autres que les ténèbres lui murmurent les secrets de ses ennemis. Peu importe, Alessandra sait ce qu’elle veut, et rien ne pourra l’empêcher de mettre son plan à exécution. Mais la jeune fille n’est pas la seule personne qui cherche à conquérir le trône. Et alors que les attaques envers le Roi se multiplient, elle se retrouve à devoir mettre toute son énergie à le défendre, le temps qu’il puisse faire d’elle sa reine. Car après tout, quoi de mieux pour un roi des ombres qu’une reine perfide et rusée ?

Mon avis sur la lecture:

Alessandra, une jeune femme en quête de pouvoir à de grands projets: courtiser le roi, l’épouser et le tuer afin de s’emparer de son royaume. Ce n’est pas une mince affaire et pourtant, cette dernière sait parfaitement s’y prendre avec celui-ci.

Hélas, de nombreux indésirables s’immiscent dans ses projets qui avait pourtant tout pour fonctionner…

C’est le premier roman que je lis de Tricia, je découvre sa plume et j’accroche beaucoup. Nous sommes sur un roman fantasy, avec une romance slow-burn parfaitement menée.

Le roman nous tient parfaitement en haleine du début à la fin. Le dénouement est renversant.

Chaque mot est parfaitement choisi, chaque phrase parfaitement construite, l’autrice nous mène du début à la fin dans ce royaume et dans la Cour du Roi des ombres. J’ai passé un agréable moment en la compagnie d’Alessandra et de Kallias.

J’ai également eu l’agréable surprise de découvrir sur Goodreads qu’un second tome serait à paraître prochainement… Affaire à suivre…

Je recommande fortement ce livre, avec une anti-héroïne qui mène des combats forts et féministes, une jeune femme qui prône l’égalité. J’ai énormément adhérer aux idées qui ressortent de ce livre. Le contexte et les personnes sont très bien développés, je n’ai rien à redire sur ce livre, si ce n’est que: lisez-le au plus vite, vous ne le regretterez pas!