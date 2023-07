Il y a un peu moins de deux ans, nous avions eu la chance de vous présenter le parc animalier de Sainte-Croix et de vous faire le récit complet de notre incroyable séjour dans les lodges de la Rivière de l’Ours Noir. Cette expérience étant restée gravée dans notre mémoire, nous avons souhaité vous présenter une autre facette du parc et pour une immersion au cœur des coyotes, des ours noirs (le cœur a ses raisons…) et des ratons-laveurs, nous avons opté pour une nuit dans la Grange du Nouveau Monde. Récit d’une nouvelle aventure inoubliable…

Il y a donc deux ans, nous avions eu la chance de découvrir le parc animalier de Sainte-Croix, tout simplement (et très légitimement) l’un des préférés des Français. Pour une histoire du parc et un passage en revue de tout ce qu’il propose, nous vous invitons donc à aller lire l’article très complet que nous avions rédigé à l’époque (il est ici).

Cela dit, il s’en passe des choses en deux années et le parc animalier de Sainte-Croix ne s’est pas reposé sur ses lauriers. Depuis notre dernière visite, celui-ci a par exemple connu un véritable baby-boom avec plusieurs centaines de naissances parmi lesquelles des bébés chouettes de l’Oural, des poussins tétras, des bébés coyotes, des chiots de prairie, des oursons noirs, des bébés lynx, des bisonneaux européens (oui, ça se dit comme ça) ou encore des marmottons (re-oui, ça se dit aussi comme ça).

Ces deux dernières années ont aussi vu le retour des séjours hivernaux, offrant l’incroyable opportunité de profiter des 120 hectares de nature préservée dans un environnement complètement différent de celui auquel nous sommes habitués lorsque nous visitons ce type de parc.

Toujours au rayon des nouveautés, l’année 2023 a été placée sous le signe du loup. Cela a donné l’occasion au parc animalier de Sainte-Croix d’inaugurer un espace enrichi pour une nouvelle meute de loups arctiques mais aussi d’ouvrir les lodges Yukon, permettant de dormir au plus près des loups noirs d’Amérique. Mais ce n’est pas tout, lors de trois dates exceptionnelles, le parc animalier de Sainte-Croix a aussi instauré les Nuits du Loup. Il s’agissait pour les chanceux qui ont pu y participer d’aller à la rencontre des meutes du parc à la tombée de la nuit en compagnie d’Anne Frézard, spécialiste des loups, mais aussi de camper en pleine forêt au sein du parc.

En résumé, le parc animalier de Sainte-Croix est un parc qui vit, qui bouge, et ce toujours dans le souci premier du bien-être des animaux qu’il héberge. Nous aurions donc pu continuer longtemps cette liste d’initiatives et de nouveautés (en vous parlant notamment des nouveaux spectacles qui ont été mis en place ou encore de la toute récente reconnaissance du parc comme refuge par la Ligue pour la Protection des Oiseaux) mais nous nous devons de laisser une place de choix pour ce qui fut le clou du spectacle de notre séjour : notre nuit au sein de la Grange du Nouveau Monde.

Une nuit dans la Grange du Nouveau Monde

Nous avons eu l’occasion de vous en parler, le parc animalier de Sainte-Croix propose une offre très large en matière de nuitées au sein du parc. Bien sûr, il y a les lodges des Ours Noirs auxquels nous repensons toujours avec une pointe de frissons nostalgiques mais il y a aussi ceux qui surplombent la plaine des cerfs, ceux qui s’étalent discrètement le long du territoire des loups et aussi les cabanes dans les arbres pour un séjour en hauteur. Et puis, il y a la Grange du Nouveau Monde (anciennement appelée Grange aux Coyotes). Installée très logiquement dans la partie du parc consacrée au continent nord-américain, celle-ci est au cœur du territoire des coyotes, des ratons-laveurs, des ours noirs et des bisons. C’est à l’intérieur de celle-ci que nous allons passer la nuit mais il n’est pas encore l’heure pour nous d’en découvrir tous les secrets.

En effet, comme pour tout séjour au sein du parc, notre nuit dans la Grange du Nouveau Monde nous donne accès au parc pendant deux jours et une fois les formalités d’accueil remplies, nous partons explorer les trésors du parc avec un sentiment ambivalent. D’un côté, le parc a tant à offrir et il constitue une telle bulle d’oxygène que nous voudrions que la journée s’étire à l’infini. Et d’un autre côté, nous devons avouer que la découverte de notre logement et la perspective de la nuit qui nous y attend nous rend fiévreusement impatients…

La Grange du Nouveau Monde

Pourtant, pris par la beauté du parc, par la découverte des animaux et par les nombreuses (et très qualitatives) présentations effectuées par les soigneurs, la journée file à une vitesse hallucinante. Très vite, l’après-midi touche à sa fin et nous reprenons donc le chemin du Nouveau Monde pour découvrir l’intérieur de l’impressionnante grange qui sera notre hôte pour la nuit. A peine la porte franchie, celle-ci nous plonge immédiatement dans l’ambiance nord-américaine que nous espérions.

Une petite partie de billard et un passage en revue des rayonnages fournis de l’impressionnante bibliothèque plus tard, nous prenons possession d’une des onze chambres qu’abrite la Grange. Conçues pour les familles, celles-ci comprennent un lit double ainsi que deux lits individuels en mezzanine. Leur décoration colle parfaitement à l’esprit nord-américain et cerise sur le gâteau, notre fenêtre nous plonge dans l’intimité des ours noirs et des coyotes qui vaquent à leurs occupations sous nos yeux.

Privilège exclusif des hôtes de la Grange du Nouveau Monde, nous assistons à la présentation des ours noirs par une passionnante (et passionnée) soigneuse avant d’aller effectuer un dernier tour dans le parc avant sa fermeture (pour nous, ça a été la visite du sentier vert et la rencontre avec les multiples meutes de loups)

Le repas

Ensuite, dans l’ambiance si particulière d’une nature qui reprend pleinement ses droits, nous reprenons le chemin du Nouveau Monde non sans nous offrir, au détour d’un sentier, un petit moment privilégié avec les adorables chiens de prairie.

Une fois la Grange regagnée, nous sommes invités à passer à table où un copieux buffet nous attend, allant des entrées froides à un large panel de desserts en passant par une cassolette de la mer, par un risotto aux champignons ou encore par une porchetta fondante (on en passe et des plus savoureux).

La soirée

Bien sûr, la tentation est grande de rejoindre nos confortables lits pour faire le plein d’énergie avant d’affronter la belle journée qui nous attend le lendemain. Cependant, nous ne pouvons pas non plus concevoir de ne pas profiter du privilège offert aux seuls résidents de la Grange : la possibilité de se promener sur les sentiers du Nouveau Monde en dehors des heures d’ouverture du parc (oui, même en pleine nuit). Après une escale au Fire Pite (comprenez le brasero qui occupe une partie de la cour arrière de la grange), nous partons observer une dernière fois les animaux qui profitent du calme du crépuscule. Enfin, après un moment hors-du-temps et accompagnés par les jappements des coyotes dont on se plait à croire qu’ils nous souhaitent une bonne nuit, nous consentons à nous enfoncer dans les plumes. Nos rêves ? Peu importe, ils n’auraient de toutes façons pas pu être à la hauteur des émotions de la journée.

Le lendemain

Après un copieux petit-déjeuner, lui-aussi pris dans la Grange du Nouveau Monde, le long du balcon en dessous duquel sont venus flâner les ours, il est l’heure pour nous de profiter du dernier avantage proposé aux résidents de la Grange : une présentation exclusive des ratons-laveurs et des moufettes d’Amérique du Nord.

Après une très intéressante séance de questions-réponses mais aussi après qu’une mouffette ait choisi de « mouffeter » sur un raton-laveur juste en dessous de notre nez (on ne peut pas être chanceux en tout), nous reprenons le chemin du parc pour une nouvelle journée de découvertes…

Le petit plus

Vous prévoyez un événement exceptionnel et vous cherchez un cadre aussi original qu’immersif ? Eh bien, pensez à la Grange du Nouveau Monde ! Oui, ça nous a surpris aussi mais celle-ci est entièrement privatisable. Autant vous dire que l’on parlera longtemps de votre mariage au plus près de ours ou de votre séminaire aux accents « coyotesques » !

En conclusion

Le parc animalier de Sainte-Croix a confirmé tous les excellents souvenirs que nous en gardions (et a même dépassé nos attentes en de nombreux points). Le souci du bien-être de leurs petits (et grands) pensionnaires reste au cœur du projet des équipes du parc et cela se ressent (lors de chaque rencontre, devant chaque enclos et même au détour de chaque sentier).

Que ce soit donc pour une journée d’émerveillement devant la richesse du monde animal ou pour une nuitée exceptionnelle qui restera gravée dans votre mémoire, il est une destination qui devrait figurer tout en haut de la liste de tous les amoureux de la nature.

Visiter le site web du parc animalier de Sainte-Croix

Découvrir les logements proposés par le Parc Animalier de Sainte-Croix