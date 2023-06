Le Rubik’s Cube est un casse-tête fascinant qui a captivé des millions de personnes à travers le monde depuis sa création. Que vous soyez un enfant curieux, un débutant enthousiaste ou un expert en la matière, il existe une multitude de modèles de Rubik’s Cube adaptés à chaque niveau d’habileté et d’expérience. Dans cet article, nous vous présenterons une sélection des meilleurs cubes conçus spécifiquement pour les débutants et les experts, afin de vous aider à trouver le cube parfait pour relever votre prochain défi.

D’où vient ce fameux casse-tête ?

Avant tout, un peu d’histoire. D’où viennent ces cubes colorés qui semblent torturer les neurones de millions de personnes ?

Dans les années 1970, un professeur d’architecture hongrois nommé Ernő Rubik cherchait à créer un outil pour aider ses étudiants à comprendre la géométrie en trois dimensions. Il a alors inventé un cube avec des faces colorées et des couches qui pouvaient pivoter.

Mais voilà, Ernő Rubik s’est vite rendu compte qu’il avait créé bien plus qu’un simple outil éducatif. Ce cube a rapidement pris le monde d’assaut et est devenu un casse-tête populaire dans lequel il fallait aligner les faces colorées.

Les gens du monde entier se sont creusé les méninges pour trouver la solution parmi des milliards de combinaisons possibles. Le Rubik’s Cube est devenu un phénomène mondial, avec des compétitions, des livres et même des records de résolution.

Les différents types de Rubik’s Cube

Pour les débutants et/ou enfants : Le Rubik’s Cube classique (3X3) peut sembler difficile à résoudre au premier abord. Il existe néanmoins un cube un peu plus petit mais tout aussi fun pour se creuser les méninges : le cube 2X2. Vous vous familiariserez avec certaines combines qui vous aideront sûrement par la suite pour passer au cube classique. Il est également plus facile à manipuler pour les enfants.

Pour les niveaux intermédiaires : Ça y est, vous avez mémorisé les algorithmes principaux pour refaire un cube sans le moindre soucis. Le cube 3×3 ne vous réserve plus de secret. Vous vous dites cependant que vous aimeriez peut-être vous challenger avec un cube plus efficace. On entend par là qui a une prise en main plus agréable et des mouvements plus fluides. À bas prix, on vous conseille le V-Cube parfait pour commencer à améliorer ses temps. (Vous pouvez retrouver le même en version plate juste ici). Concernant les cubes un peu plus chers mais d’une qualité supérieure, on vous recommande tous les cubes de la marque GAN comme celui-ci.

Pour les niveaux avancés : Si vous êtes un(e) véritable passionné(e) du Rubik’s Cube, que vous maîtrisez déjà les bases de la résolution et battez vos chronos de jour en jour, vous êtes fin prêts à relever des défis plus complexes. Parmi les rubik’s cubes plus difficiles, on compte ceux en forme de pyramide ou encore les 4×4, 5×5, 6×6… la liste est longue. Certains s’amusent même à en faire des 20×20. En espérant que vous avez du temps devant vous pour cela !

En espérant que vous saurez trouver votre bonheur parmi ces Rubik’s Cubes. Et si vous réalisez que ce n’est pas votre tasse de thé, vous pouvez toujours vous tourner vers des casse-têtes sur papier, comme le sudoku !