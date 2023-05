Avant-dernier mercredi de mai, que nous réserve-t-il en sorties cinéma ?

Omar la Fraise

Omar, plus connu sous le nom d’Omar la Fraise, est un bandit à l’ancienne.

Contraint à la cavale en Algérie, il vit de petites magouilles, accompagné de son illustre acolyte Roger.

Après avoir régné sur le milieu du banditisme français durant des décennies, ils doivent ensemble accepter leur nouvelle vie tranquille alors qu’ils n’ont vécu jusqu’à présent que dans la débauche et la violence.

Les Chevaliers du Zodiaque

Seiya, un adolescent têtu de la rue, passe son temps à se battre pour gagner de l’argent tout en recherchant sa sœur kidnappée.

Lorsque l’un de leurs combats réveille par inadvertance des pouvoirs mystiques qu’il ne savait pas posséder, Seiya se retrouve plongé dans un monde de guerriers sacrés, d’anciennes formations magiques et d’une déesse réincarnée ayant besoin de sa protection.

La Petite Sirène

Sous la mer, Ariel, une jeune sirène et fille du roi Triton, rêve de devenir une humaine.

Un soir après une dispute avec son père, elle s’enfuit loin du palais.

C’est alors qu’une énorme tempête éclate en mer et c’est là qu’elle sauve de la noyade : le jeune et beau Prince Éric, dont elle tombe éperdument amoureuse.

Afin de pouvoir retrouver la personne qu’elle aime, la sorcière des océans, Ursula, lui propose de lui donner sa voix en échange de jambes humaines.

La Maleta

Mario travaille à Madrid au bureau des objets trouvés.

Un jour, on lui remet une valise trouvée au fond d’une rivière.

À l’intérieur, Mario trouve des vêtements et des ossements d’enfants.

La police n’étant pas résolue à enquêter, il décide alors de mener ses propres recherches, au péril de sa vie.

L’Odeur du Vent

Dans une maison isolée au milieu d’une plaine d’Iran, un homme vit seul avec son fils alité. Un jour, le transformateur de la maison tombe en panne.

Un électricien vient pour le réparer.

Une pièce manque, il part à sa recherche qui sera semée de rencontres et d’obstacles…

L’Amour et les Forêts

Quand Blanche croise le chemin de Gregoire, elle pense rencontrer celui qu’elle cherche.

Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l’emportement.

Le couple déménage, Blanche s’éloigne de sa famille, de sa soeur jumelle, s’ouvre à une nouvelle vie. Mais fil après fil, elle se retrouve sous l’emprise d’un homme possessif et dangereux.

Adaptation du roman éponyme de Eric Reinhardt publié aux éditions Gallimard.

Faces Cachées

Rose étudie pour devenir vétérinaire et décide de rechercher sa mère biologique, nommée Ellen.

Cette dernière, aujourd’hui actrice couronnée de succès vivant à Londres, l’avait confiée en adoption et est maintenant réticente à tout contact avec sa fille.

Cependant, Rose ne se laisse pas décourager et sa curiosité entraîne des révélations qui remettent en question toute son identité et changent la vie des deux femmes.

