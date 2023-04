Voici les sorties les plus notables de la plateforme d’Amazon pour ce mois de mai !

Dragon Ball, non-censuré (1er mai)

Dragon Ball raconte les aventures de Goku, un jeune garçon doté d’une queue de singe. L’histoire commence lorsque Goku rencontre Bulma, qui est à la recherche des sept boules de cristal. Ces boules de cristal ont un pouvoir qui exaucerait n’importe quel souhait une fois les 7 d’entre elles réunies.

À Vif ! (1er mai)

Adam Jones est une rock star de la cuisine.

Grisé par le succès, arrogant et capricieux, l’enfant terrible de la scène gastronomique parisienne sombre dans l’alcool et la drogue.

Quelques années plus tard, il a retrouvé la voie de la sobriété.

Entouré de jeunes commis et chefs de parties, il relance un restaurant londonien, déterminé à obtenir le graal de la gastronomie : une troisième étoile.

Avec Bradley Cooper et Omar Sy !

Fear The Walking Dead, Saison 8 (16 mai)

Sept ans se sont écoulés depuis que Morgan Jones et Madison Clark ont perdu tout espoir de sauver Mo du Padre.

Aujourd’hui, c’est le découragement qui prévaut sur l’île. Morgan, Madison et tous ceux qui vivent avec eux se retrouvent sous la coupe du cynique Padre.

Et c’est sur Mo, âgée de huit ans, que repose désormais la lourde tâche de faire renaître la foi en un monde meilleur.

Spider-Man : No Way Home (19 mai)

Avec l’identité de Spiderman désormais révélée, celui-ci est démasqué et n’est plus en mesure de séparer sa vie normale en tant que Peter Parker des enjeux élevés d’être un superhéros.

Lorsque Peter demande de l’aide au docteur Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, l’obligeant à découvrir ce que signifie vraiment être Spiderman.

Roland Garros 2023

L’édition 2023 de la mythique compétition de tennis.

Un beau programme pour ce mois de mai !

