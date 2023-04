Et voilà ! Le mois d’avril touche à sa fin, mais nous apporte au passage son annonce des sorties mensuelles annoncées par la plateforme !

Découvrez les titres à venir les plus notables …

La Reine Charlotte : Un Chapitre Bridgerton (4 mai)

Une série spin-off de la Chronique de Bridgerton.

Charlotte, promise au roi d’Angleterre, arrive à Londres et découvre que la famille royale n’est pas ce qu’elle imaginait.

Le temps aidant, la jeune fille trouve ses marques au sein du palais, entre l’Etiquette et son imprévisible mari.

Malgré les difficultés, Charlotte est en passe de devenir l’une des monarques les plus incontournables d’Europe.

Sanctuary (4 mai)

Un jeune endurci et désespéré devient lutteur de sumo et subjugue les fans par son attitude arrogante, tout en bouleversant une discipline ancrée dans la tradition.

The Mother (12 mai)

Une tueuse à gages se retrouve forcée de sortir de sa cachette afin de protéger sa fille qu’elle a abandonnée il y a des années, qui est prise pour cible par ses anciens collègues.

Avec Jennifer Lopez !

Nouvelle École, Saison 2 (17 mai)

Niska, Shay et SCH partent à la recherche de la relève du rap! Une compétition de battles, freestyle et featuring entre Paris, Marseille et Bruxelles.

McGregor Forever (17 mai)

Les frappes brutales de Conor McGregor et ses propos tapageurs ont fait de lui la plus grande attraction de l’UFC. Ce documentaire fascinant retrace sa carrière mouvementée.

Doctor Cha (17 mai)

Vingt ans après avoir abandonné sa carrière médicale, une femme au foyer redevient interne en première année et part à la découverte d’un métier plein de surprises.

XO, Kitty (18 mai)

Kitty Song Covey pense tout savoir sur l’amour.

Quand elle part à l’autre bout du monde pour retrouver son petit ami, elle se rend compte que les relations sont beaucoup plus compliquées qu’il n’y paraît.

Une série spin-off de « À tous les garçons que j’ai aimés ».

El Silencio (19 mai)

Sergio n’a plus parlé depuis qu’il a tué ses parents il y a six ans.Aujourd’hui, une psychiatre cherche à découvrir la vérité en menant sa propre enquête.

Avec Arón Piper !

Fubar (25 mai)

Quand un père et sa fille découvrent qu’ils travaillent secrètement au sein de la CIA depuis des années, ils réalisent que leur relation entière est un mensonge et qu’ils ne se connaissent pas du tout.

Avec Arnold Schwarzenegger !

De quoi bien remplir le mois !

