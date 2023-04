Après une critique de ce fameux film dans cet article : Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan, magistral. Voyons plus précisément l’origine de cette histoire et la source de son succès.

L’histoire de Dumas père est remise en forme dans un film intitulé Les Trois Mousquetaires, D’Artagnan. En effet cette histoire recommence sans cesse, le roman de Dumas est repris, rejoué à toutes les époques. Mais pourquoi un tel engouement envers cette histoire fictive ? C’est ce que nous allons voir ici avec les clés du succès d’une histoire intemporelle.

Une parution originale

Il est important de revenir sur le fait que Dumas père ne publie pas son roman d’une manière classique, en effet Les Trois Mousquetaires est à l’origine une histoire publiée en roman feuilleton. Une partie de l’histoire était inscrite dans le journal, et on avait la suite à chaque nouvelle parution du dit journal. C’est ensuite en 1844 que le roman est publié entièrement, l’effet de mode était déjà là dès l’apparition de l’histoire.

Résumé du roman

Voyons un résumé du roman : « Le roman raconte les aventures d’un Gascon impécunieux de 18 ans, d’Artagnan, venu à Paris pour faire carrière dans le corps des mousquetaires. Il se lie d’amitié avec Athos, Porthos et Aramis, mousquetaires du roi Louis XIII. Ces quatre hommes vont s’opposer au Premier ministre, le cardinal de Richelieu, et à ses agents, dont le comte de Rochefort et la belle et mystérieuse Milady de Winter, pour sauver l’honneur de la reine de France Anne d’Autriche. »

Ici nous retrouvons bien sûr la même histoire dans le film, mais regardez bien, tout est inscrit dans ce petit résumé, cette histoire est parfaite pour être intemporelle. Cette trame est l’archétype même du roman de cape et d’épée, le combat règne, les rebondissements aussi et il y a toujours une quelconque romance au sein de l’histoire. Les trahisons, le mensonge, l’amour sont toujours des sujets piliers qui fonctionnent à l’écrit mais aussi en visuel, le public y est très réceptif.

Une histoire intemporelle

Pour faire simple ce roman est parfait pour être adapté de toutes les façons qui soient, au théâtre (par Dumas lui-même), en film, en peinture… Le roman de Dumas était une facilité, une histoire simple à publier dans le journal, une histoire qui a pris des conséquences incroyables. Aujourd’hui tout le monde connait Les Trois Mousquetaires et pourtant il s’agit toujours d’une histoire qui plait, qu’elle soit reprise par Disney, Starinvest ou par Martin Bourboulon.

Ainsi si vous voulez écrire un livre intemporel vous savez vers quoi vous tourner. Si vous souhaitez lire l’ouvrage original pour pouvez le retrouver sur la Fnac.