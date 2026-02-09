C’est toujours un plaisir de découvrir de nouveaux mangas. D’autant plus quand ils sortent chez Mana Books, notre petite maison d’édition fétiche. Et d’autant plus quand ils vont parler d’un sujet qui nous tient tout particulièrement à coeur : les jeux vidéo. Développeurs nous plonge dans le monde très chouette des jeux indés, et on a adoré y plonger. Je vous en parle !

Résumé

Itto Yamamoto a récemment intégré une entreprise de développement de jeux vidéo. Il adore son travail, mais regrette de ne pas pouvoir exprimer davantage sa créativité au milieu d’une équipe de plus de cent personnes. Un jour, il participe à un salon de jeux indés et fait la rencontre de Haruka, une jeune développeuse. Itto se retrouve alors aspiré malgré lui dans le monde chaotique des jeux indés…

Ce que j’en pense

Vous le savez si vous nous suivez depuis un moment : je suis un grand fan de jeux vidéo. Plonger dans cet univers via le manga, que je continue de découvrir petit à petit, c’est donc quelque chose qui m’a directement enthousiasmé.

Le personnage d’Itto que l’on apprend à découvrir dans ce premier tome, est un petit génie du dév, qui ne s’épanouit que partiellement en étant un maillon d’une grande chaîne au sein d’un gros studio. Très vite, il va découvrir le jeu indépendant, et un jeu en particulier sur lequel il va commencer à travailler avec Haruka, jusqu’alors solo dev sur le titre.

Ce tome 1, bien qu’il parle en priorité aux amateurs de jeux vidéo, et notamment indés, fait également un effort pour n’oublier personne en chemin. On retrouve ainsi de nombreuses bulles tout au long du tome, qui expliquent certains termes un peu techniques, ou des aspects un peu plus “niche” du secteur, ce qui permet d’en apprendre plus pour certains : définition de ce qu’est l’UI, rôle d’un éditeur dans le développement d’un jeu vidéo, j’en passe et des meilleurs.

Les personnages tout comme l’intrigue commencent à se mettre en place dans ce premier épisode, qui avance lentement mais sûrement, et qui a su éveiller ma curiosité. Il me tarde de voir où l’aventure va aller, et comment les personnages vont être développés.

Au total, la série devrait compter 3 tomes.

