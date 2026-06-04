Le diable s’habille en papa T01 de Segawa Ryuu

Kakyu est un démon de rang inférieur qui a subi pendant 2000 ans les souffrances de l’enfer. De retour sur Terre après une querelle entre Satan et Zeus, il devient marchand itinérant et cache au mieux ses pouvoirs. Jusqu’au point de se prendre d’amitié avec les habitants d’un petit village ! Un malheur va cependant s’abattre sur le village et ses habitants qui vont tous mourir. Tous, sauf un nourrisson du nom d’Ars que Kakyu va désormais élever comme son propre enfant !

Le lecteur va alors suivre les débuts de Kakyu en tant que papa poule qui fait de son mieux pour survivre avec son nouveau compagnon. Est-ce qu’élever un bébé est pire que les tourments de l’enfer ? Peut-être répondrons surement quelques parents … Surtout quand celui semble posséder quelques pouvoirs plutôt puissants … Le récit va alors alterner entre humour, action mais également sur un vrai questionnement sur le rôle d’un parent. Dans les faits, Kakyu n’est en effet pas le père d’Ars, mais il va dans tous les cas faire de son mieux pour en mériter le nom. Et cela donne mine de rien de la profondeur à ce récit qui n’en manquait pas !

Les dessins sont plutôt jolis et arrivent bien à alterner les différents ambiances. Que ce soit pendant les phases plutôt posées ou pendant les combats, tout est lisible et agréable à parcourir !

Ce premier tome de la série Le diable s’habille en papa est une belle découverte ! Le récit est à la fois amusant et touchant et donne envie d’en lire plus. Vivement le T02 !

Merci aux éditions Mana Books pour l’envoi du livre !

Fiche récap