Le tome 3 de la série Dark Souls Redemption nous place, sans surprise, à la suite directe des aventures du tome 2. Ira est toujours à la recherche de son passé et c’est avec son enfant et le géant Eudo qu’ils vont rentrer dans la cité des Masques et des Mensonges et faire la rencontre de l’étonnant (et un peu flippant) Masquéreur, visible sur la couverture de ce tome ! Le récit déroule son univers de Dark Fantasy de manière très efficace : monstres incroyables, violence, mort, … L’histoire va bien avancer et de multiples rebondissements vont émailler l’aventure et dynamiser la lecture.

Comme pour les deux premiers tomes, le travail graphique de Shonen est toujours autant une réussite. Un peu moins de gigantisme au niveau des décors mais j’ai trouvé une amélioration de la lisibilité au niveau des scènes (notamment de combat).

Encore un tome de très bonne qualité ! La série Dark Souls Redemption continue de me convaincre alors que je ne suis pas du tout un adepte de l’univers original. J’ai hâte de lire le tome 4 !

Merci aux éditions Mana Books pour l’envoi du livre !

Fiche récap