Les passeurs du temps T01 de Sophie David, Licinia Tozzi et Michel-Yves Schmitt

Ce premier tome de la série Les Passeurs du Temps nous fait découvrir un groupe de trois jeunes : Alyss, Taniss et Ulyss. Et ils ont un rôle assez important : être les gardiens du temps et s’assurer qu’aucune anomalie ne viendra altérer le passé et donc compromettre le cours de l’histoire !

Bien entendu, une altération va survenir et l’appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle risque de ne plus se produire. La France (et le monde) risque alors de sombrer dans le nazisme ! Et on ne veut pas savoir quel futur nous est alors réservé …

En suivant quelques règles habituelle dans les histoires de voyage temporel (pas de bouleversement de l’histoire, 10 minutes maximum dans le passé, …), ils vont plonger dans la vie du Général de Gaulle et le lecteur va en profiter pour prendre un petit cours d’histoire ! En effet, le récit utilise des faits historiques plutôt méconnus (notamment la relation Pétain / De Gaulle) pour faire avancer le récit. Chaque scène sera l’occasion pour nos trois héros de découvrir des pans d’histoire plutôt méconnus mais qui ont forgé l’homme que fut le Général de Gaulle. Entre humour, action et réalité historique, le rythme est très bien mené et on ne s’ennuie jamais !

Le style graphique plutôt classique et coloré accompagne très bien le récit. La BD est assez bavarde et est donc à conseiller à des jeunes lecteurs appréciant autant les dialogues que le dessin !

Les Passeurs du Temps T01 est un super album d’histoire jeunesse qui arrive à passionner le lecteur en mêlant fiction et réalité. Le concept étant déclinable à l’infini, j’ai hâte de voir les prochains tomes et les périodes historiques choisies par les auteurs !

Merci aux éditions Jungle et à #NetGalleyFrance pour la lecture !

Fiche récap