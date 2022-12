On le sait, un sommeil de qualité est primordial au bon développement de l’enfant. Et un sommeil de qualité chez l’enfant est aussi synonyme d’un sommeil de qualité chez le parent, ce qui n’est pas à négliger non plus. Pour vous, l’équipe de Conso-Mag a donc découvert UrbanHello, la société à l’origine de Remi, le nouveau meilleur ami des nuits de vos enfants…

2016, quelque part dans un lit en bataille. A l’issue d’une nouvelle nuit blanche et en pleine grasse mat’ manquée, l’idée du Remi germe doucement dans l’esprit de Catherine et Hervé, alors parents de deux jeunes enfants formidables (mais peu enclins au sommeil). Leur but : créer un réveil qui serait un véritable compagnon de sommeil et qui pourrait offrir à leurs enfants (et à ceux des autres) de véritables nuits réparatrices. Quelques prototypes et un prix de l’Innovation au Consumer Electronic Show de Las Vegas plus tard, Remi fait ses premiers pas réussis sur le marché. Il équipe désormais des milliers de table de nuit enfantines, et ce pour le plus grand bonheur des petits comme des grands…

Un réveil ? Et au-delà !

Eh oui, Remi n’est évidemment pas un simple réveil. Bien sûr, il indique l’heure mais il dispose aussi de nombreuses autres fonctions adaptées à l’âge de votre enfant. Pour les plus petits, Remi se mue en babyphone connecté. Grâce à l’application mobile, il vous permet d’entendre ce qui se passe dans la chambre de votre bébé mais également de lui parler ! Grâce à sa connexion internet, sa portée est même illimitée mais si vous préférez, vous pouvez désactiver la fonction Wifi grâce à une simple manipulation.

Et pour compléter la fonction babyphone, Remi fait également office de veilleuse et de berceuse. Son intensité lumineuse est réglable directement depuis votre smartphone et les chansons ou les musiques qui accompagneront la phase d’endormissement de votre enfant pourront être chargées sur Remi directement depuis votre ordinateur.

Vous vous inquiétez de la qualité du sommeil de votre enfant ? Alors laissez Remi vous aider. Une de ses fonctions les plus impressionnantes est en effet d’assurer un suivi du sommeil. Grâce à ses capteurs intelligents (température, lumière ambiante, bruit, …), il va être capable d’analyser les phases de sommeil de votre bébé (et même de vous prodiguer des conseils pour les améliorer).

Et quand l’enfant grandit ?

Nous l’avons dit, Remi s’adapte à tous les âges. Quand l’enfant grandit, il peut profiter d’autres fonctionnalités de Remi comme par exemple sa capacité à lire des histoires. Le réveil intelligent est en effet capable de se transformer en conteur et grâce aux packs d’histoires disponibles chez les partenaires d’UrbanHello, votre enfant pourra découvrir Monsieur Sommeil, Madame Colère, suivre les aventures de Gudule et de son frère Gaston et même faire des exercices de respiration et de relaxation avant le début de l’histoire.

En outre, Remi fait office d’indicateur jour/nuit, une fonctionnalité ô combien utile quand les enfants ne sont pas encore capables de lire l’heure. Selon le visage qui apparait sur son réveil, le jeune dormeur sait en un instant si la nuit n’est pas finie ou s’il a le droit de se lever. Faites-nous confiance, rien que cette fonction est capable de transformer du tout au tout vos précieuses nuits.

Enfin, Remi dispose d’un espace de stockage destiné aux musiques préférées de votre enfant. Pas très envie d’opérer le transfert ou de télécharger des formats MP3 ? Alors sachez que le réveil est aussi une enceinte bluetooth capable de lire la musique depuis votre smartphone. Car le temps d’une soirée pyjama, la chambre peut elle aussi troquer son habit de temple du sommeil contre celui de dancefloor d’une gentille boite de nuit.

En conclusion

Disons-le sans ambages, Remi est un réveil révolutionnaire qui a réussi à réunir les très nombreuses fonctionnalités dont rêvaient secrètement (quand on les laissait dormir) tous les parents soucieux du sommeil de leur enfant. Il se gère très facilement depuis l’application mobile et facilitera autant la vie des grands qu’il n’aidera à l’endormissement des petits. Bref, voilà un allié de choix dans la grande quête pour des nuits réparatrices.

Découvrir (et commander) Remi sur le site d’UrbanHello