Qui dit nouvelle année dit nouveau jeu de la série des WWE, et 2023 ne déroge pas à la règle. Le studio Visual concept nous propose donc son itération annuelle de la licence. L’éternelle question qu’on se pose tous dans le cas de ces sorties rapprochées est donc de savoir si les ajouts de cette version valent le coup de mettre au placard celle de l’année passée.

Tous les essentiels de la série sont là, et même bien plus : le mode histoire de cette année, nommé ici mode « Ascension », nous permet de suivre la carrière d’une star féminine ou d’une star masculine de la profession, que nous aurons évidemment pris soin de créer au préalable. Le mode de jeu comporte peu de cinématiques et n’a pas une histoire palpitante, mais il a le mérite de nous laisser jeter un coup d’œil à la version romancée des backstages de la WWE, qui intéressent tant les fans de catch, et de nous plonger dans la peau d’une étoile montante. Cela inclut évidemment des stats à augmenter au fil de nos matchs et une customisation ultra poussée de notre personnage, de la tenue à la liste de coups. Le mode Ascension est également l’occasion de rencontrer les icônes bien connues de ce sport, qui auront toutes leurs avis sur la carrière de notre personnage, et qui, au choix, vous conseilleront ou essaieront de tirer profit de votre image. Plusieurs choix se posent au fil de l’avancée de ces deux histoires, qui proposent chacune plusieurs fins, mais rassurez vous : les dialogues qui permettent de prendre les embranchements sont clairement indiqués par le jeu à chaque fois, si ils ne tombent pas sous le sens : pas de risque de partir dans une direction dans laquelle vous ne vouliez pas partir. En résulte une expérience convaincante qui ne se prend pas au sérieux et qui n’hésite pas à avoir un œil sarcastique sur la discipline, les histoires de marketing et de droit à l’image, et bien sûr sur la concurrence féroce qui se joue entre les combattants à la fois sur le ring et en dehors.



Les autres modes ne dépayseront pas les habitués de la licence : il est possible de créer sa faction dans le mode dédié, de gérer sa propre fédération dans le mode « Mon MG », ou de mener une carrière concentrée sur un seul personnage dans le mode « Univers », qui permet à l’inverse du mode ascension de vivre la carrière de superstars déjà bien établies du catch. Il en ressort un jeu très complet qui propose au joueur de faire l’expérience de tous les différents aspects de ce sport. Le mode MyFaction fait également son retour avec son système de cartes à collectionner. Le dernier mode à aborder, le mode « Showcase », fait lui aussi son retour et fait office de « livre d’histoire » façon catch en nous faisant rejouer les match mythiques de ces 50 dernières années. Le jeu est à la hauteur des standards de 2023 en ce qui concerne les autres aspects, en particulier au niveau des animations qui sont réellement convaincantes, je n’ai pas eu de bug de ce côté-là malgré le nombre impressionnant d’interactions possibles entre les différents combattants. Toutes les musiques d’entrée les plus célèbres sont présentes – de « Kingdom » à « The Time is Now »- et les graphismes sont de très bonnes factures sans pour autant marquer une révolution comparé à l’opus précédent.

Vaut-il la peine de passer de la version 2022 à celle de 2023 ? Le titre fait ce que l’on attend d’une version annuelle qui est nécessaire dans un divertissement qui évolue semaine par semaine. Le jeu n’est, en tout cas, pas avare en contenu et vous tiendra largement en haleine le temps de la prochaine mouture. D’autre part, le système de combat reste suffisamment élaboré pour pouvoir attirer quelques non-fans de catch à la recherche d’un jeu de combat qui allie la quantité de contenu d’un jeu de sport comme NBA 2K et d’un jeu de baston fun.