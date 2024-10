Les Looney Tunes (ou Looney Toons comme on les appellent parfois) sont une série de dessin animé bientôt centenaire, et avec des personnages connues sur toute la planète. Bugs Bunny, Daffy Duck, Bip bip et le Coyote et j’en passe, tout le monde connait au moins un des personnages emblématique de la série.

Côté jeu vidéo, de nombreux titres sur des personnages solo comme Bugs Bunny, Daffy duck ou Taz , ou bien sûr regroupant la plupart des Looney tunes. Pour ma part, les plus mémorables ont été ceux sortis dans les années 1990 et surtout l’excellent Space Race sorti sur Dreamcast et PS2 en 2000. Clairement, depuis les 20 dernières années, il y a eu encore pas mal de titres, mais rien de très mémorable dans ma mémoire.

Du coup, le Wacky World of Sports tout fraichement sorti m’a finalement intrigué avec un petit gout de nostalgie. Existe t’il encore à ce jour un intérêt marqué pour les Looney Tunes, et l’univers convient t’il à un jeu d’arcade multi sports ? Voyons cela ensemble.

Quoi de neuf, docteur ?

Wacky World of Sports nous propose donc un jeu solo et multijoueur local basé sur 4 disciplines sportives différentes; Football, Basket, Tennis et Golf.

Chaque épreuve reste sur les règles basiques des sports que l’on connait, on doit marquer des buts, des paniers, mettre la balle au fond du trou, ou faire manquer la balle à ses adversaires, mais avec quelques spécificités en plus à chaque fois. Acmé oblige, on retrouvera des objets à récolter pour pouvoir faire le bazar sur le terrain, avec des bâtons de dynamite à poser dans un coin, des supers chaussures permettant de courir à une vitesse supersonique, ou les bonnes vieilles enclumes qui tombent du ciel pour écraser quelques adversaires. De plus, chaque personnage aura une jauge de super coup qui permettra de lancer un pouvoir spécial, permettant souvent de conclure sur un point de plus dans le scoring.

Côté Football, on se retrouve dans des terrains assez petits et fermés, en 4×4, quelque chose de très similaire à du Street Football du coup, avec les supers coups dignes de Shaolin Soccer pour placer la balle au fond du filet. Pour le Basket, c’est un peu près la même chose, on est dans des matchs en 2×2, avec une zone plus restreinte qu’un terrain classique, on pourra bien sur marquer des 3 points, ou des dunks plutôt classique, jusqu’à ce transformer en Nba Jam pour les super coups, faisant décoller les personnages largement au dessus du panier. Le tennis ne sera pas en reste, mais proposera lui par contre du jeu classique avec des matchs en simple ou en double, se rapprochant d’un bon vieux Virtua Tennis, avec des cibles qui apparaissent sur le terrain de temps à autre, qui sèmeront la pagaille dans la zone adverse si vous arrivez à les toucher, les super coups devenant des super Aces quasiment impossible à arrêter. Enfin le Golf clôture l’ensemble, avec comme je le disais un green à parcourir, avec une fois encore des cibles flottantes vous permettant une fois touchée, de vous donner des bonus comme un super ralenti, ou perturber le coup d’un adversaire. Le green réserve aussi quelques emplacements, comme par exemple des pièges à loups géants, ou des tentes de campeurs, pour lesquelles, si vous arrivez à viser juste, feront expédié votre balle à une distance bien plus loin que prévue, pour vous rapprocher plus rapidement du trou, et terminer le parcours en moins de coups, et faire un birdie ou un albatros.

En démarrant une partie, vous avez plusieurs choix du mode de jeu dans le menu principal, le premier vous permettra de lancer une partie « Coupe Ultime », permettant de lancer de manière aléatoire les 4 sports avec un match à chaque fois. Les équipes se formeront en automatique avec l’IA ou vos potes pour chaque sport, sauf si vous en décidez autrement. Une petite cinématique entre chaque partie verra choisir le sport en question avec une genre de roue de la fortune comportant chacun des sports dessinés dessus et animé par le célèbre canari jaune, Titi. Le mode « Sports » vous donnera le choix de jouer à n’importe quel sport de votre choix, en choisissant le terrain, la difficulté, la durée, le nombre de trous pour le golf, etc..

Enfin un mode « Défi » ajoutera un peu de variété sur les parties, en vous proposant de relever des défis pour chaque sport, sous forme de parties rapides, avec un objectif à réaliser souvent dans un temps déterminé à l’avance. La réussite des défis vous octroiera des bonus esthétiques pour modifier par exemple l’aspect des balles sur le terrain.

Enfin, tout ceci ne serait pas complet sans un mode « Didacticiel », qui permet de relancer les didacticiels de base et avancé pour chaque sport, sachant qu’ils sont proposés la première fois que vous en lancez un, mais qui peuvent être passés si vous pensez déjà tout maitriser. Honnêtement, ils sont rapides et complets, je vous recommande de les regarder, au moins les didacticiels avancés, qui vous expliqueront surtout comment utiliser les pouvoirs et autres bonus sur le terrain.

Tout ce joyeux bazar, joliment animé par les développeurs du jeu pour vous mettre dans l’ambiance Looney Tunes, avec des animations spécifiques à chaque personnage que l’on reconnait au simple coup d’oeil, et des arrivées sur le terrain ou des super coups qui prennent bien en compte le personnage. Par exemple, Vil Coyote arrive sur le terrain en s’écrasant dans le sol comme dans les dessins animés, Bugs lance ces supers coups avec une maitrise et une prétention sans pareil, Elmer toujours aussi maladroit, frappe sa balle de golf dans un super coup, sans vraiment l’avoir fait exprès. On est clairement bien dans l’univers des Toons chers à la Warner, et le titre nous retranscrit bien la folie qui réside dans les dessins animés.

Un gameplay très correct

Malgré le choix d’un nombre conséquent de niveaux de difficulté, le jeu se veut très arcade et l’ia n’évoluera que sur sa précision dans sa prise de points et son agressivité pour vous piquer la balle dans les sports correspondants. On remarquera cependant qu’elle a tendance a être très bonne en normal sur le green, alors qu’elle semble moins combative pour les autres sports. La prise en main est très rapide, malgré quelques stats différents vos personnages ayant de toute façon le même comportement manette en main. J’ai été cependant un peu moins convaincu par l’impact de nos mouvements pour effectuer des tirs, que ce soit au football ou au tennis, la balle que l’on veut envoyer dans les buts, ou dans une direction précise sur le terrain, n’arrive pas vraiment beaucoup plus à droite que prévu même si on force dans la direction voulue au maxi. Alors ça n’empêche pas forcément de jouer, mais on est surpris par le contrôle moyen qu’on à parfois, qu’on aurait envie d’avoir plus.

Pour le golf, c’est encore autre chose, les tirs avec notre club se font toujours en deux temps, le premier plaçant un trait sur la barre de distance, et le second devant être aligné sur le premier placé pour pouvoir être le plus précis possible. Malgré cette impression de précision justement, on est souvent surpris de la direction ou distance parcouru par la balle après notre swing. D’autant plus que le jeu tient en compte de la direction et la force du vent, mais la encore, même en regardant l’info avant de frapper, on a l’impression d’une précision assez aléatoire. Ce qui est d’autant plus rageant que les adversaires maitrisent bien mieux le green que nous sur ce point, même dans des difficultés moindres.

Malgré ces petits détails, on arrive quand même à apprécier le jeu, et je le rappelle on reste quand même sur des parties 100% arcade donc on ne va pas chercher la petite bête en permanence, et une fois qu’on a assimilé le tout, on se prend vite au jeu, et on s’amuse bien, surtout si on adhère à la folie légère des Looney Tunes.

Un bon coup de crayon

Du premier coup d’œil, on remarque que l’Unreal Engine est capable toujours de faire des choses sympathique à l’écran, et sur le matos de test, la Rog Ally, le jeu tourne parfaitement sans sourciller en 1080p, détails à fond en 60 fps. Le Cell Shading employé pour les personnages permet d’avoir un rendu proche des dessins animés, sans dénaturer l’esprit cartoon du titre. Les décors n’ont rien d’originaux, mais permettent de placer les personnages dans des univers connus, avec en plus en background sur le bord du terrain, des autres personnages des Looney Tunes comme la Grand Mère de Titi & Grosminet, Marvin le Martien ou Charlie le Coq.

Côté musique, le jeu reste sur des chansons un peu lourdingues et répétitive qu’il vaut mieux couper, et permettre d’apprécier les commentaires des personnages pendant les matchs. Petit bémol cependant que le doublage audio reste en anglais, seul le texte et les menus sont traduits en français. On aurait aimé entendre les célèbres tirades bien connues des Looney Tunes dans notre chère langue de molière.

?

What’s up, folks !

Une bonne surprise pour ma part que ce Looney Tunes – Wacky World of Sports, avec un respect de l’œuvre originelle, et une bonne compilation de sports qui s’accorde bien avec l’univers des Looney Tunes. 4 sports pour le prix d’un, c’est plutôt une bonne idée, surtout pour pouvoir en plus en profiter jusqu’à 4 joueurs dans la même pièce. Nous rappelant parfois quelques jeux vidéos mythiques dans ces disciplines, de NBA Jam, en passant par Virtua Tennis, ou Fifa Street, le jeu est efficace et est accessible à n’importe quel catégorie de joueur, débutant ou Hardcore gamer en proposant en plus des défis pour ceux qui veulent aller plus loin que la base multisports proposée. Le gameplay reste simple et pas ultra poussé, il ne faudra pas être pointilleux sur la précision de certains tirs, mais globalement l’ensemble proposé reste fun à jouer, d’autant plus si vous apprécié les Looney Tunes. C’est certain que si vous n’y portez aucun intérêt, il faudra tenter de vous tourner vers d’autres titres plus traditionnel, comme un Nintendo Switch Sports par exemple.