Labyrinth of Galleria : The Moon Society est un dungeon RPG sorti en France le 14/02/2023 et développé par Nippon Ichi Software. Le jeu est disponible sur PS4, PS5, Switch et PC (et PS Vita au Japon !). Le jeu n’est malheureusement pas traduit en français et est donc uniquement disponible en anglais ou en japonais.

Ce test a été réalisé sur la version PS4.

Attention, le test du jeu et les screenshots peuvent contenir des spoilers.

Bienvenue dans le labyrinthe !

L’histoire vous met dans la peau d’Eureka de Soleil, une jeune noble qui accepte un travail dans un manoir étrange et isolé. Accueillie par Marta, une sorcière, elle se rend compte que son activité sera beaucoup plus cryptique que ce qu’elle pensait. En effet, après avoir découvert une entité magique (Fantie la lanterne magique, une petite boule verte toute mignonne) pour évaluer ses compétences, la sorcière va lui demander d’explorer un labyrinthe magique enfoui sous le manoir !

Ce labyrinthe cacherait des Curios d’Art, des objets recherchés par le propriétaire du manoir.

L’équipe de choc

Le labyrinthe étant gardé par une armoire magique et mortelle, ce n’est pas Eureka qui va y mettre les pieds mais des petites poupées créées par la sorcière et dirigées par Fantie !

Puppet master

Vous allez ainsi avoir la possibilité de construire votre équipe comme vous le souhaitez à partir d’un certains nombres de classes, dont plusieurs se débloquent au fil du jeu. Chacune ayant ses forces et ses faiblesses, à vous d’imaginer un groupe équilibré pour affronter le labyrinthe !

L’originalité du team building repose dans le concept de Coven. Chaque type de Coven pourra contenir jusqu’à 8 poupées, dont 3 iront au combat et 5 en support pur apporter différents bonus (boost de stats, heal à chaque tour, …) aux combattants.

Vous allez ainsi devoir construire votre brigade en alignant jusqu’à 5 Coven pour avancer dans le donjon. Chaque Coven pourra être en avant ou en arrière du terrain pour utiliser au maximum les capacités de vos personnages.

Chaque poupée aura des préférences d’équipement en fonction de sa classe et pourra acquérir des nouveaux skills (buffs passifs, compétences magiques, …). Elle pourra même se réincarner dans une nouvelle classe afin de maximiser ses compétences !

A l’assaut du donjon !

Comme dans tout bon dungeon-RPG, vous allez vous déplacez case par case dans un environnement inconnu pour trouver les secrets enfouis et combattre les monstres qui vous empêchent d’avancer. Le jeu ne vous guidera pas dans votre exploration et à part quelques repères sur la carte ce sera à vous de fouiller chaque recoin pour avancer !

Côté environnement, rien d’extrêmement sexy ni varié mais tout est suffisamment clair et détaillé pour pouvoir anticiper la présence d’ennemi, de pièges, … La carte des niveaux manquent peut-être d’une fonction de zoom lorsqu’on cherche une zone précise (mur cassable, interrupteur, …).

Les combats manquent un peu de peps et de dynamisme vu qu’il n’y a pas vraiment d’animation d’attaque et on a du mal à ressentir la puissance de certains attaques. Il y a cependant quelques aides visuelles qui indiquent si une arme est efficace ou non contre un monstre. De manière générale, je n’ai pas trouvé les combats ultra tactiques à part contre les boss.

Côté bestiaire, le jeu n’hésite pas à sortir des designs de monstres un peu étrange …

Plus vous allez avancer et plus vous allez débloquer des capacités qui vous permettront de franchir des nouveaux obstacles et revenir dans les précédents niveaux pour trouver des zones inatteignables auparavant (casser les murs, sauter plus loin, sauter en hauteur, rentrer dans une mare de poison, …). Ces pouvoirs ne vous empêcheront cependant pas de tomber de plusieurs étages en marchant dans un trou ou de vous retrouvez dans une zone avec des ennemies bien trop forts pour vous !

L’obtention de ces pouvoirs se fait au travers d’avancées scénaristiques qui mettent en scène de plus en plus de personnages étranges et des situations qui laissent présager une intrigue un peu plus sérieuse que ce qu’Eureka imaginait …

Une exploration récompensée

Ma plus grosse crainte en commençant ce jeu, c’était de tomber sur un dungeon-RPG bien rude qui ne pardonne aucune erreur et aucun écart de niveau. Il n’en fut rien ! Labyrinth of Galleria fait en sorte de toujours récompenser le joueur même suite à une grosse défaite contre un boss.

Ainsi, vous serez récompensé en fonction du nombre de nouvelles cases explorées, du nombre de combats gagnés, … La mort n’est pas très punitive (il suffit de réparer ses poupées !) et il est possible de s’enfuir du labyrinthe si on est vraiment en difficulté moyennement un léger malus sur nos gains d’exploration. Le jeu vous pousse à explorer sans vous punir, ce qui est une très bonne surprise !

Si les cinq premières heures de jeu sont assez chargées avec pas mal d’explications et de nouveautés qui s’enchaînent, la suite est vraiment fluide et bien pensée. Côte durée de de vie, l’histoire principale vous occupera entre 30 et 40 heures alors que le post-game doublera facilement cette durée !

Et à part ça ?

Le jeu vous offre quelques activités annexes pour booster votre équipe.

Vous pourrez ainsi faire de l’alchimie pour fusionner des armes, acheter des objets pour mieux survivre et réaliser des quêtes afin d’avoir accès à des objets rares.

Il y a, de fait, pas mal de menus mais mis à part la fiche de personnage qui est un peu fouillis, tout reste accessible assez facilement.

Conclusion

Labyrinth of Galleria : The Moon Society est une excellente surprise ! Je m’attendais vraiment à lutter pour passer les deux premières de jeu, il n’en a rien été.

Je retourne avec plaisir dans le labyrinthe tant je fus séduit par l’ambiance et l’histoire autour de notre exploration.

J’ai bien conscience que ce style de jeu ne plaira pas à tout le monde, mais si vous avez un jour envie de découvrir le monde du dungeon-RPG, ça sera un excellent choix !