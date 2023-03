Destiny existe depuis près de 10 ans maintenant, et après un démarrage loupé à la sortie du second opus, on peut dire que le studio Bungie a mis les bouchées double pour écouter sa communauté et parfaire le jeu au fur et à mesure de la sortie des extensions, comme un vin qui se bonifie. Auréolée d’une superbe extension « La Reine Sorcière » qui a convaincu bon nombre de fidèles, la franchise revient avec une extension très attendu « Eclipse » ou « Lightfall » pour les puristes anglophones. Est-elle à la hauteur des attentes ?

Une direction artistique toujours béton

À tout seigneur tout honneur ! Il faut selon moi parler en premier lieu de la direction artistique qui entoure Destiny, sommité du genre dans l’univers vidéo ludique. Ici, virage à 180° qui tranche littéralement avec les autres extensions sorties jusqu’à présent. Bienvenue au royaume des néons et des flash, des strass violets et un esprit assez … Marvel ? Un subtil mélange entre Cyberpunk et le clip de Jermaine Jakson « And when the rain begins to fall » qui parait séduisant au premier abord, qui surprend sans doute, mais qui ne m’a pas totalement convaincu.

Les panoramas sont, il est vrai, très travaillé et agréable à regarder, c’est depuis toujours une grande force de Destiny. Mais quand on débarque sur Néomuna (ville principale de Neptune), on se rend compte que les couleurs sont bien moins vives et chatoyantes que ce que les clips promotionnels nous laissaient à penser, une sorte de coquille quasi-vide ou il n’existe qu’un centre névralgique pour faire la quasi-totalité des missions et patrouilles, c’est faiblard.

On y croisera de nouveaux individus, les foules-nuages, à mi-chemin entre le surfeur d’argent et le bouffon vert. Notamment Nimbus qui avec sa voix vocodée va sans doute vite vous taper sur le système, ce fut mon cas.

Bungie à sans doute tenté de s’éloigner un peu de l’ambiance qui caractérise le jeu depuis tant d’années. Cette extension se veut clairement moins sombre et malfaisante dans le but sans doute d’attirer de nouveaux joueurs plus jeunes ou qui n’avaient pas mis les pieds sur le jeu. Pour ma part, j’ai trouvé cela agréable, sans plus.

Une petite campagne et puis s’en va

Destiny nous avait livré avec The Witch Queen sans doute l’une des meilleures extensions du jeux, apprécié de beaucoup et avec une histoire bien travaillée et au LORE compréhensif et soigné.

Ce n’est pas forcément le cas ici. Bungie a mis le paquet en termes de pub et de communication avec des trailers de grande qualité et superbement travaillés, mais pour moi l’essentiel est passé sous silence.

On démarre tambour battant avec le nouveau grand méchant entrevu dans TWQ, le TEMOIN. Il est accompagné ici d’un nouvel acolyte bien connu des joueurs, ce gros nounours énervé de Calus, qui s’associent pour envahir Neptune et récupérer le voile.

Pitch sympa, sauf que plus la campagne avance et plus les incohérences et le flou (je n’ai toujours pas trop compris ce qu’était le voile) viennent ternir la campagne. Cela vient gâcher le suivi de la campagne et j’ai enchaîné les missions sans trop comprendre ce qu’il se passait, dommage pour l’un des élément phare du jeu.

Les missions de campagnes sont quant à elles assez longues à finir, et sont assez diversifiées. On alternera avec des missions épiques du plus bel effet pour aller s’ennuyer à refaire en boucle certains passages soporifiques au possible.

Sans transition, ce qui m’a également un peu déçu, c’est que de nombreuses missions n’étaient en réalité qu’un faire valoir pour apprendre à utiliser un nouvel élément majeur de cette extension, la nouvelle doctrine Filobscur.

Tu files un mauvais coton gardien

Nouvelle extension, nouvelle mécanique de jeu. Laissons place à la nouvelle doctrine, le Filobscur. Cette nouvelle doctrine vient totalement chambouler le gameplay que l’on avait l’habitude de connaître sur Destiny, et c’est une très bonne chose.

Cela apporte une vraie plus-value au niveau du jeu et un réel impact dans sa façon de jouer, que ce soit en solo ou en équipe. À l’heure actuelle la doctrine est même un peu surévaluée en termes de DPS ce qui sera sans doute arbitré par un nerf prochainement.

Il est possible ici de jouer à Tarzan et se baladant de boules en boules à l’aide d’un grappin, rendant l’expérience de jeu totalement nouvelle et très dynamique à l’instar de jeux plus récents, je pense à Halo … oh ba tiens, c’est le même studio !

Un gameplay toujours addictif

Un autre manque de Destiny souvent relevé est la complexité à s’y retrouver dans les menus, sous-menus etc … Même un Monster Hunter est plus clair, c’est dire ! Un néophyte qui débuterait le jeu va sans doute s’y casser les dents. C’est amélioré sur cette extension, certes, mais ça n’est pas fameux pour autant. Je pense qu’il y a vraiment trop d’éléments parasites qui nuisent à la lisibilité des actions. On ne comprend pas toujours où il faut aller, comment suivre les quêtes, le CIMU est vaguement expliqué voire pas du tout, bref c’est le foutoir et c’est dommage.

Une fois la campagne finie, on retrouve ce qui fait l’essence de ce MMO/Action-RPG c’est-à-dire le loot. Les puristes ne seront pas perdus avec toujours les mêmes activités à faire, assauts, missions, quêtes exotiques, etc. … J’aurai vraiment apprécié une activité nouvelle notamment en profitant de ce nouveau gameplay, mais là encore pas de contenu novateur qui aurait mis à profit le Filobscur.

Les assauts ajoutés ne sont que des refontes un peu remaniées des anciens, avec cependant une bonne nouvelle, il faudra cette fois ci atteindre les 200.000 points en nuit noire et peu importe le nombre de tentatives, plutôt que de réussir les 100.000 points d’un coup, sympa pour avoir des engrammes prestiges !

Une autre remarque concernant justement le level up qu’apporte cette nouvelle saison 20, elle est grandement facilitée et va dans un sens d’ouverture ou de casualisation (c’est selon) auprès des nouveaux joueurs. Grimper en lumière se fait bien plus rapidement qu’avant et beaucoup d’activités sont sujettes à looter un engramme parfait ou des éléments de prestige, on voit vraiment une volonté de Bungie d’ouvrir le jeu à plus de gens au détriment sans doute des « anciens ».

Que ce soit en solo ou à plusieurs, il y a également une pondération des niveaux bien meilleure qu’avant pour permettre à tout le monde de pouvoir faire ses activités de manière équilibrée, encore une fois dans une volonté claire d’ouvrir le plus possible le jeu.

Bungie en a marre que tant de joueurs n’aillent pas faire un tour du côté de Calus et compagnie pour aller faire les RAIDS ! Le Raid de cette nouvelle extension sorti le 10 mars » Origine des Cauchemars » et vous permettra comme souvent d’obtenir des récompenses dantesques.

Pas de spoils, mais cela concorde avec ce que je disais plus tôt, la difficulté n’est pas vraiment au rendez-vous pour une escouade qui a un peu de bouteille, et les nouveaux défis ne sont pas exceptionnels. Les mécanismes sont clairement du déjà vu et j’ai trouvé ce raid parfois ennuyeux en dépit d’une beauté saisissante des environnements. Une nouvelle fois Bungie à souhaité parler au plus grand monde, avec une accessibilité plus importante. Les plus doués d’entre nous tenteront leur chance avec la difficulté maximale qui viendra s’y greffer prochainement.

Je déplore également l’absence de matchmaking pour les raids, ou un support intégré de Bungie pour les joueurs solo qui sont souvent obligés d’aller quémander dans des clans ou aller fureter sur Internet pour aller en découdre

Conclusion

Cette extension reste pour moi une bonne extension malgré ses nombreux défauts. Je regrette une campagne qui alterne le chaud et le froid et un LORE très brouillon qui ne me feront pas revenir sur cette dernière. Il y a toujours une ambiance et une atmosphère propre à Destiny qu’apprécient les joueurs, et sur ce point, c’est carton plein. Enfin, je ne m’offusque pas d’une baisse globale de difficulté sur cette extension qui devrait permettre de faire perdurer encore un peu plus cette licence. Moins bonne que » La Reine Sorcière », » Eclipse » n’en reste pas moins sympathique et novatrice.