Le grand week-end royal arrive ! Nos voisins britanniques se tiennent fins prêts pour le couronnement du roi Charles III qui se tiendra ce samedi 6 mai 2023. On connaît l’amour de certains pour la famille royale britannique, qu’ils soient ressortissants ou juste passionnés. Et oui, en France on s’intéresse aussi beaucoup à cette famille pas vraiment comme les autres.

Pour cette occasion spéciale, Conso-Mag vous a regroupé les 5 produits dérivés à avoir pour se préparer à cette grande occasion et en garder des souvenirs.

La tasse de thé

On commence avec un grand classique, très adapté à la situation. On connaît l’amour des anglais pour l’afternoon tea. Quoi de mieux qu’une tasse pour siroter tranquillement son thé vert (ou tout autre boisson) pendant la cérémonie ? De quoi se mettre dans l’ambiance pour cette journée unique. On vous propose celle-ci !

La figurine qui bouge au soleil

Sûrement l’un des plus drôles goodies à l’effigie du roi Charles III. Ces figurines sont supposées être placées à un endroit ensoleillé, et avec l’énergie solaire, elles se mettront à bouger…ou plutôt gigoter. Celle de la reine Elizabeth II est très appréciée du grand public. Celle de son fils a l’air bien partie pour en faire rire plus d’un aussi. Sur un bureau ou dans votre voiture, elle ajoutera une touche amusante à votre environnement.

On vous propose celle-ci qu’on a trouvé bien drôle !

Le drapeau

Grand classique à nouveau, mais dur de passer à côté quand on est fans de la famille royale britannique. L’Union Jack à l’effigie de Charles III est un bon moyen de célébrer ce couronnement en l’accrochant dans votre maison pour la journée…ou pour l’année.

La plaque en céramique

Pour tous ceux qui veulent garder un souvenir de cette journée avec quelque chose de plus précieux, on vous propose la plaque en céramique à l’effigie du nouveau roi. Avec son socle, elle pourrait être un bel élément de décoration sur un buffet. De quoi frimer devant les collègues ou la famille avec un objet de collection ! (Vous pouvez d’ailleurs trouver des plaques similaires pour commémorer la vie et le règne d’Elizabeth II).

Le parapluie

On ne va pas se mentir, la météo anglaise n’est pas toujours des plus sympathiques. On espère d’ailleurs que les cérémonies du couronnement se feront sans averses. Or si tel est le cas, il y a toujours un moyen d’éviter de finir trempé….avec un parapluie spécial couronnement ! En plus de vous protéger, il vous servira dans la durée.