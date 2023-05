L’été arrive, une saison critique pour nos amis les bêtes qui sont souvent laissés au bord de la route car trop encombrants. Un comportement inacceptable et puni par la loi qui continue pourtant et qui contribue au remplissage des refuges animaliers. Pour tout ceux qui aiment leurs chiens et qui se demandent comment partir avec eux, nous allons faire le point sur ce qu’il faut faire avant d’emmener votre compagnon en voyage avec vous !

Une santé au top

Pour tout voyage votre animal doit avoir ses papiers à jour, ses vaccins doivent être faits dans les règles. La police est en mesure de contrôler vos papiers et ceux de votre animal. En cas d’accident comme une morsure votre animal et vous, pouvez avoir de gros problèmes en cas de vaccins non à jour.

Une résidence pro toutou

Lorsque vous réservez votre hôtel ou tout autre lieu ou vous allez dormir, il est important de savoir à l’avance si le lieu accepte les chiens. Certains les acceptent gratuitement, d’autre demandent un tarif supplémentaire selon le gabarit de votre chien.

Des activités pour vous deux

Si vous partez avec votre chien, assurez vous que sur place vous aurez quelques activités à faire ensemble. Des visites au parc, des randonnées, des plages autorisées aux chiens… Vous ne pouvez pas laisser votre chien dans votre voiture lorsque le soleil tape, il est donc important de prévoir des endroits ou vous pouvez emmener votre compagnon. Cela va de même avec les restaurants, certains acceptent la compagnie des chiens et d’autres non, cela dépend du gabarit de votre chien en général. A savoir, les bons restaurants vous proposeront une gamelle d’eau gratuitement pour votre toutou.

Un matériel adéquat

Vous partez en ville en été, le goudrons est chaud ? Prévoyez quatre petits chaussons pour votre chien, il comprendra vite qu’en les portant il ne se brûle pas les coussinets. Prévoyez également une gamelle d’eau et une bouteille d’eau partout ou vous allez, les chiens sont très sensibles au coup de chaud.

Une ceinture pour tous

Il faut le savoir, lorsque votre chien voyage en voiture avec vous, il est considéré comme bagage dangereux en cas d’accident. Il faut donc qu’il soit installé dans le coffre, séparé par un filet de l’habitacle, ou attaché dans votre voiture en cas de contrôle de police. Des attaches spéciales ceinture existent avec mousqueton pour accrocher au collier de votre chien. Attention privilégiez une attache sur harnais plutôt que sur le collier, car en cas d’accident, votre chien pourrait être victime de coup du lapin.

Ainsi vous voilà prêt à voyager avec votre chien ! N’oubliez pas les croquettes, quelques jouets et vous voilà en route pour de nouvelles aventures. Emmener un chien n’est pas plus compliqué que d’emmener un enfant, et il ne vous viendrait pas à l’idée de laisser votre enfant sur le bord de la route (nous l’espérons !). Bon voyage à tous !