L’année dernière, Noah était tombé sous le charme de Léon le Renne, un calendrier de l’avent audio tout mignon qui mêlait humour, tendresse et un petit vent d’aventure. On avait adoré suivre avec lui les péripéties de ce renne pas comme les autres, et on avait vraiment eu l’impression de vivre une histoire de Noël à la fois chaleureuse et pleine de rebondissements.

Alors forcément, quand Toniesnous a fait parvenir un autre calendrier de l’avent, on a sauté sur l’occasion. Baptisée Anouk, cette figurine propose une nouvelle série de 24 épisodes à écouter, un par jour, pour patienter jusqu’à Noël. Une belle idée sur le papier… mais qui nous a laissés un peu sur notre faim à l’écoute.

Une belle figurine, mais une aventure sans grande saveur

Commençons par les points positifs : comme toujours avec Tonies, la figurine elle-même est adorable. Anouk arbore un petit look d’animal de la forêt emmitouflé pour l’hiver, et elle trouvera sans souci sa place au pied du sapin ou sur l’étagère des figurines préférées. Le format du calendrier de l’avent audio reste aussi une super idée : un petit épisode par jour, pour rythmer l’attente de Noël, sans chocolat ni sucre à l’horizon. Sur le principe, c’est validé.

Mais côté contenu… on est nettement moins enthousiastes. L’histoire suit un groupe d’animaux qui décident d’organiser une grande fête pour redonner le sourire à leurs amis de la forêt et réveiller l’esprit de Noël. Une intention louable, certes, mais on reste dans un scénario extrêmement sage, voire un brin plat. Il n’y a pas vraiment d’enjeu fort, de rebondissements marquants, ni de moments qui accrochent vraiment l’imaginaire.

Noah, pourtant bon public, n’a pas accroché. Dès les premières écoutes, l’enthousiasme est resté très mesuré. On a tenté plusieurs relances dans les jours suivants, mais rien à faire : Anouk peine à captiver, là où Léon le Renne déclenchait rires et émerveillement.

Un calendrier qui vise les plus jeunes… peut-être un peu trop ?

En écoutant avec lui, on comprend pourquoi. Les personnages sont très gentils, voire un peu trop. Le rythme est lent, les dialogues manquent de personnalité, et l’humour est assez discret. Tout cela donne une ambiance douce et paisible, mais qui manque de relief pour vraiment marquer les esprits. Peut-être qu’Anouk conviendra mieux à des enfants plus jeunes, ou à ceux qui aiment avant tout écouter une histoire calme le soir… mais pour notre testeur maison, un peu plus habitué aux récits rythmés, la magie n’a pas pris.

On recommande… ou pas ?

Difficile de donner un avis tranché. Si vous êtes déjà fans de l’univers Tonies et que vous aimez découvrir de nouvelles histoires, Anouk peut tout à fait trouver sa place dans votre collection. Le format est toujours aussi pratique, et la qualité audio est au rendez-vous.

Mais si vous cherchez un calendrier de l’avent qui embarque votre enfant dans une vraie aventure de Noël, avec du rythme, des rebondissements et des personnages attachants, Léon le Renne reste à nos yeux une bien meilleure option.

