Titre testé sur Rog Ally Z1 Extreme

Les rogue-lites fusent et pullulent ces dernières années, et il est toujours difficile de trouver des titres originaux qui sortent du lot dans la foule des plateformers 2d. Bien sûr des titres comme Balatro prouvent que le genre peut être adapté sur d’autres bases, et CloverPit continue également de le prouver en allant le titiller sur le thème des jeux de casinos, mais cette fois en se basant sur le célébrissime Bandit Manchot, première machine à sous inventée dans le monde.

Développé par le studio Panik Arcade, le titre nous enferme dans une pièce étroite et lugubre, en face d’une machine à sous infernale. Le but sera de passer les étapes, en gagnant toujours plus d’argent au risque de ne pas obtenir le montant requis et de tomber dans un gouffre sans fin. L’ambiance est sombre et glauque, un peu à la Saw, avec un téléphone rouge qui retentira d’une sonnerie stridente à chaque niveau passé pour vous proposer de faire un choix entre plusieurs offres que vous devriez peut être ne pas accepter ? Autour de vous se trouvera également un bureau pour placer vos bonus, une caisse automatique pour déposer l’argent gagné et retirer les intérêts, mais aussi une boutique avec des bonus à acheter, ainsi que des énigmatiques tiroirs fermés, et une clé dans un coffret verrouillé. La seule issue est également une porte verrouillée.

Ce que vous ne savez encore pas, c’est que même si au départ, on part sur une machine complétement dépendante du hasard, cela va vite changer au fil des rounds. Il est clairement impossible de gagner les sommes demandées sachant que vous n’aurez que 3 essais entre chaque manche, et que chaque essai coutera un peu d’argent. A chaque partie lancée, si vous avez le montant nécessaire, vous pourrez lancer 7 fois les rouleaux et obtenir 1 ticket porte bonheur, ou 3 fois et 2 jetons. Etant donné que ces fameux jetons vous permettent d’acheter les porte-bonheurs qui vont influencer les résultats de la machine, il va sans dire qu’il va falloir jouer stratégique pour ne pas se retrouver à court de jetons, ou de piéces pour payer le montant due. Car oui, toute la difficulté du jeu se joue clairement sur cette somme à atteindre au bout des 3 essais, qui va grimper de manière exponentielle, sans pour autant que vos porte-bonheurs ne suffisent. Vous pourrez déposer une partie de votre argent entre chaque essai, ce qui va vous rapporter un peu d’intêret supplémentaire, voire même déposer le montant total avant même d’avoir effectuer vos essais si vos parties précédentes ont été très chanceuses. L’intêret dans ce cas, est surtout d’obtenir des bonus à activer sur un nouveau run sous forme de cartes à jouer à choisir parmi 3 face cachées.

Pour en revenir aux porte-bonheurs, ils vous octroieront différents bonus, mais parfois des malus également. A vous de bien choisir ceux qui vous interressent en tenant compte également de la fameuse proposition que vous aurez en début de round, par le biais du téléphone rouge. Pour détailler un peu plus, les porte-bonheurs pourront être des bonus définitifs, des bonus à activer en début de manche (et attendre qu’il se recharge au bout de x parties), des emplacements supplémentaires pour d’autres porte-bonheurs, des augmentations de chance (pour déclencher plus facilement les jackpots) ou des protections contre le fameux 666. Tout un tas de ces porte-bonheurs impacteront les symboles de la machine, avec des bonus supplémentaires de multiplicateur de symboles, de la fréquence d’apparition de certains d’entre eux, ou des symboles améliorés. Des tableaux de scores vous indiqueront de chaque côté de la machine, la valeur de base d’un symbole (qui sera donc améliorable) et le pourcentage de chance de l’obtenir. De l’autre côté sera présenté un tableau sur les lignes de gains, pour lesquelles vous pourrez également avoir des porte-bonheurs qui augmenteront la proba d’obtenir certains lignes, et d’augmenter vos gains. Le téléphone rouge lui vous fera faire des choses pas toujours simple, et toujours avec des compromis, comme par exemple perdre toutes vos piéces pour obtenir des tickets, ou vice-versa. Egalement vous pourrez choisir que certains symboles apparaissent plus souvent, au détriment d’autres.

Assez rapidement, la machine évoluera et le symbole 666 pourra apparaitre sur les rouleaux sous la forme de 3 symboles 6. Vos choix au téléphone impacteront réguliérement le pourcentage de fréquence d’apparition de ce malus qui vous fera perdre tout les gains engendrés sur la partie en cours. Assez rageant quand vous venez juste de faire un gain d’1 million sur le tour de rouleau précédent. Mais ce n’est pas tout, au fur et à mesure que vous passerez des runs, vous arriverez forcément à atteindre une somme permettant d’ouvrir le coffret dans lequel se trouve une clé. Celui ci vous permettra d’ouvrir un des 4 tiroirs présents sous la boutique des porte-bonheurs. Le même principe s’offrira pour les 3 clés suivantes, jusqu’a donc obtenir 4 tiroirs à utiliser. L’intêret de ces tiroirs est de pouvoir ranger votre surplus de porte-bonheurs dedans le temps d’une partie. Attention cependant, si vous échouez dans un round, vous ne les récuperez pas à la partie suivante, mais au contraire, vous bénéficierez de parties de corps humain, que vous pourrez placer sur la machine à sous, pour augmenter les sommes à atteindre pour passer au niveau suivant ! Autant être maso, mais ca permet de relever un poil le challenge, même s’il reste élévé et néamoins dépendant du facteur chance.

Les 4 clés obtenues, vous pourrez enfin viser l’objectif final, la clé pour la porte ! Celle ci vous dévoilera une petite cinématique, et le générique de fin du jeu, ou pas ? Car au final il sera possible de continuer pour essayer de faire grimper le score encore plus haut, et obtenir une clé spéciale. Reste que dans tout les cas, atteindre et obtenir la clé pour la sortie vous demandera de nombreux runs, qui dureront parfois à peine quelque poignées de minutes, ou plus d’une demi heure. La durée de vie du titre restera relativement importante, sachant que vous obtiendrez des images à collectionner selon certaines actions et qu’il y a une bonne centaine à obtenir.

Très addictif comme peut l’être un Balatro si vous êtes fan du bandi-manchot, CloverPit vous fera passer des heures à trouver les meilleures combinaisons de porte-bonheurs, en tentant de défier la chance, avec la joie de tomber sur un jackpot rempli de bonus dorés, ou la crainte de voir tomber le dernier 6 du 666 avec un petit ralentissement qui fait froid dans le dos à chaque fois. A noter l’humour provocateur de votre « kidnappeur » qui a toujours une petite phrase sympa à sortir à chaque game over, ainsi qu’au téléphone, ca rajoute un peu de fun à l’ambiance déja sordide. Personnellement j’ai été conquis par le titre, et j’espere le voir un jour sur mobile également pour qu’il cotoie mes célébres jeux favoris dans ma poche. Je vous laisse découvrir une vidéo de mes premieres parties ci après.