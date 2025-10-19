2 heures à tuer est une catégorie spécifique de test express de jeux vidéo, où le testeur passe maximum 2 heures, et pas une seconde de plus, sur le jeu pour donner son avis rapide ainsi qu’une évaluation pour savoir si on a envie de continuer de jouer au titre, ou si l’on passe au suivant.

Galerie d’images

Vidéo(s) de gameplay

Titre testé sur Rog Ally Z1 Extreme

Proposé en démo sur le store Steam, The Cascadier est un titre indépendant en cours de developement par le studio Enchanted Arcade. Mix entre les coins pushers de fête foraine (comme Coin Pusher Casino déja testé ici) et un rogue-like, il nous propose de tenter l’expérience de mélanger ces deux genres plutôt distincts.

Visuellement correct, avec des effets sympathiques lors du déclenchement des bonus, on pourra cependant regretter de ne pas pouvoir changer de point de vue, avec une caméra fixe tout au long de la partie. Côté gameplay, vous retrouverez la base de fonctionnement des coins pushers, avec des plateaux mouvants jonchés de pieces de différentes couleurs (et valeur du coup), qui en ajoutant les votres en les glissant depuis le haut de la machine, vous permettront de réaliser des empilements qui pousseront au fur et à mesure celle déja présentes. Les piéces poussés tomberont ensuite dans le bac de récupération en bas de l’écran, l’objectif étant bien sur d’en recuperer un max pour continuer la partie. La tête du personnage en haut de l’écran sera le point d’ejection des piéces, et il sera possible en maintenant le bouton de changer l’angle de tir sur quasiment 180°c pour essayer de viser certains objectifs comme les tunnels sur les côtés ouvrant un flux d’eau, ou un point précis du plateau coulissant. Avec le facteur chance qui va forcément impacter sur le moment et l’endroit où les piéces vont tomber, il faudra également compter sur les bonus qu’il est possible d’activer en cours de partie. Vous aurez en effet des cartes à jouer ajoutant des multiplicateurs de points sur la piéce jouée, ou une piéce qui attire les autres par exemple, ainsi que des bijoux à débloquer qui octroient des bonus spécifiques en permanence avec un maximum de 3 utilisables en même temps.

Pour la partie Rogue-like, il faudra compter sur les scores à atteindre pour passer au round suivant avec un nombre de piéces restreint. A chaque round terminé, vous aurez également un choix à faire entre deux cartes, ou les échanger contre 10 piéces pour la manche suivante. Les tunnels, les bumpers, et autres combos vous permettront d’augmenter rapidement votre score, jusqu’a même déclencher un mode euphorie où vous obtiendrez des piéces en illimités, avec moults effets visuels supplémentaires sur la machine.

Globalement, le jeu se laisse jouer facilement, si on aime les coins pushers. Le côté Rogue-like est présent, mais la démo proposé sur une dizaine de rounds ne propose aucun challenge, jusqu’a même arriver à un round où les piéces n’arrétaient plus de tomber, au point d’esperer que le round se termine un jour ! Les différents bonus et cartes apportent certes des choses en plus, mais il est en l’état possible de jouer sans. On a cependant hâte de voir ce que le jeu final va proposer, en esperant des plateaux de jeux variés, plus de challenges, et peut être même un choix de caméras différentes pour se plonger au plus près des piéces pour essayer de viser encore plus précisement ! On suit donc le titre, qui pourrait nous proposer quelque chose de sympa dans les prochains mois.