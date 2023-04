L’Allemagne est souvent une destination boudée par les voyageurs, et pourtant ce pays cache de véritables trésors ! Nous allons voir ici 3 lieux à visiter absolument lors de votre périple en Allemagne.

Rakotzbrücke

Ce pont du Diable du XIXe siècle dans le parc de Kromlau, est unique en son genre. Construit en 1860, ce pont se démarque par sa forme en arc de cercle, son reflet dans l’eau est prisé par les photographes puisque le pont forme un cercle parfait avec son reflet. Situé dans les plus vastes jardins de rhododendrons d’Allemagne, le domaine de 80 hectares accueille les visiteurs gratuitement toute l’année.

La vallée de la Moselle

Vous voulez vous sentir comme dans un conte de fée ? Visitez donc la vallée de la Moselle qui est surplombée par des châteaux somptueux. Vous pourrez aussi goûter des vins blancs excellents puisque la Moselle allemande est réputée pour la qualité de son vin. C’est l’endroit idéal pour une escapade romantique au gré de châteaux féeriques, tels que le Reichsburg Cochem, le château de Stolzenfels et le Burg Eltz.

Forêt-Noire

Et non nous ne parlons pas de la succulente pâtisserie mais bien de la forêt inquiétante qui est souvent le décor des contes des frères Grimm. Cette forêt cache des trésors naturels, des cascades, des lacs… Les plus hautes chutes d’eau d’Allemagne se cache d’ailleurs au centre de cette foret, il s’agit des cascades de Triberg ! Vous pouvez y accéder via un sentier, alors prévoyez de bonnes chaussures.

Ainsi vous voilà informés de 3 lieux à ne pas rater lors de votre voyage en Allemagne !