Aujourd’hui, nous vous (re)parlons d’un des grands indémodables de la scène ludique : 7 Wonders ! Il faut dire que même s’il en comptait déjà trois (chacune étant venue lui ajouter son petit grain de merveille), le bijou ludique d’Antoine Bauza se dote d’une nouvelle extension qui, sans mauvais jeu de mots, vient elle aussi ajouter une pierre à l’édifice…

Après Cities, Leaders et Armada, voilà donc Edifice ! Car oui, malgré l’ampleur, la puissance et la renommée de votre Cité, certains édifices sont trop ambitieux (ou trop onéreux) que pour être bâtis par vous seul. Mais avec l’aide de vos adversaires, rien d’impossible…

Cette nouvelle extension de 7 Wonders vous permettra donc de prendre part à la construction commune d’un édifice lors de chaque âge. Pour cela, en début de partie, un édifice correspondant à chaque âge est disposé au centre de la table et comporte autant de jetons participation qu’il y a de joueurs moins un.

Lorsque vous bâtissez une étape de votre merveille, vous pouvez choisir d’en plus participer à la construction de l’édifice commun de l’âge correspondant (en vous acquittant de son coût bien entendu). L’intérêt : glaner un jeton participation qui vous fera gagner le bonus de l’édifice si la construction de celui-ci est achevée. Et dans le cas contraire ? Eh bien gare à celui qui l’aurait joué égoïste en estimant ne pas être concerné par l’édification d’un belvédère, d’une double enceinte ou encore d’un port fluvial car si la construction de ceux-ci se soldent par un échec, c’est un vilain malus qui viendra les hanter (jusqu’à moins cinq points de victoire pour l’édifice de l’âge 3 tout de même !).

Les points forts d’Edifice

Il y en a plusieurs ! Déjà, cette extension est la plus simple des quatre, tant en termes de mise en place que d’explication. Ensuite, elle n’allonge pas le temps de jeu (ou si peu). Et enfin, elle ajoute une interaction bienvenue entre les joueurs. Par-là, il faut comprendre que chacun surveille les intentions des uns et des autres vis-à-vis des édifices communs et comme tous les joueurs ne pourront pas y participer (rappelez-vous, il y un jeton participation en moins que le nombre de joueurs), ça peut vite devenir la ruée vers la dernière pierre (à l’édifice) !

Le petit plus : l’extension propose aussi deux nouvelles Merveilles : Ur (qui n’est jouable qu’avec l’extension Edifice) et Carthage (qui peut quant à elle être jouée avec le jeu de base et n’importe quelle autre extension).

Le second petit plus : Malgré son design calqué sr la nouvelle mouture du jeu de base, Edifice s’intègre aussi parfaitement à l’ancienne version de 7 Wonders.

7 Wonders Edifice, une extension pour 7 Wonders, un jeu d’Antoine Bauza, illustré par Miguel Coimbra, édité par Repos Production et distribué par Asmodée.

Nombre de joueurs : 3 à 7

Âge : dès 10 ans

Durée moyenne d’une partie : 30 à 60 minutes

